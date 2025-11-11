軍人為小利淪共諜 學者籲加強監控地下錢莊、宣導500萬檢舉賞金

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（資料照）

針對近期共諜案頻傳，甚至有軍人為15萬元蠅頭小利出賣軍事機密，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今（11日）受訪分析，現今的共諜與1950年代的「理念型」不同，基本上都是「物質型」共諜。他指出，中國多透過地下錢莊「海選」吸收，或鎖定退役高官利誘；他建議，我方應成立專案小組監控地下錢莊，並加強宣導最高500萬元的檢舉獎金，從源頭與誘因上反制。

蘇紫雲今天受訪指出，中國發展共諜的手法主要有兩種類型。第一種是透過地下錢莊吸收各行各業人士，進行「海選」，再篩選出有情報價值者繼續發展；第二種是針對「高價目標」，例如退役高階官員，可能利用他們在中國經商時給予特許權，誘使他們回台後，透過人脈拉攏學弟、學長。

對於反制措施，蘇紫雲提出兩點「剛性」建議，首先是善用「情報工作法」的獎勵機制，他強調，檢舉共諜成功最高可有500萬獎金，（團體最高1000萬），遠比近期案例中為30萬、15萬等蠅頭小利鋌而走險來得更重，應加強宣傳。

其次，蘇紫雲建議，政府應聯合成立專案小組，針對地下錢莊進行監控，追查其背後資金的運作來源，從根本源頭掃蕩發展共諜組織的網絡。

在「柔性」的保防教育方面，蘇紫雲提醒，除了傳統短片短劇，更要讓官兵理解中國發展間諜是「從淺到深，變成脅迫」。他解釋，有些人可能認為「照片賣出去不算什麼」，但這之後就會變成對方要脅的工具。

蘇紫雲分析，物質或色情通常是第一階段接觸的「釣餌」，等到目標上鉤後，若對方想退出，中共就會改用脅迫方法，威脅揭露其先前的情色或物質買賣行為，迫使他繼續配合。

蘇紫雲也明確界定，只要把機關資料外洩，就已構成犯罪要件；若這些外洩資料變成兌換物資，就是「販賣情報」；若是連續犯，就可視為共諜。他強調，官兵從第一階段就應有警覺心。

談及近期中共推出「沉默的榮耀」等情報劇，蘇紫雲表示，這應視為中共2008年諜戰宣傳劇「潛伏」的續集，中國向來不會鬆手利用情報手段滲透、弱化敵人的「第二戰線」，這是他們長期操作的模式。

然而，蘇紫雲也痛批，台灣的司法判決常讓反滲透工作成效打折。他直指，由於民主憲政，法院對共諜判刑往往很輕，甚至在發展組織未遂時，法官可能認為是未遂犯而輕判甚至緩刑。

他更點出我國「立法盲點」，指刑法對於外國間諜最重可判死刑，但對中國的間諜最高卻只有12年，形成「同罪不同罰」，極其詭異。

蘇紫雲對照，國外間諜罪平均刑度是19年，台灣平均卻小於9個月，實屬荒謬。他引用古語「竊鉤者誅，竊國者侯」批判，如可能有軍官貪污8000元洗衣機被判4、5年，退將賣國卻可能判緩刑。

他強調，反情報作戰各國都在努力，但台灣的努力卻常遭判決「弱化」，實在莫名其妙。

