明年CPTPP輪值主席國為越南 外交部：期待公平有效推動台灣入會

我國持續爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。針對明年由越南擔任輪值主席國，對我國申請入會的影響，外交部國際合作及經濟事務司司長連玉蘋今（11）日表示，期待越南可以公平有效推動台灣加入CPTPP。

連玉蘋今日於外交部例行記者會說明我國申請加入CPTPP的最新進度，再度指出2024年加拿大當輪值主席國時，任內曾提到，會員國可以自行跟申請方預先諮商，不必經過共識決；CPTPP會員國也於今年5月16日召開部長級會議，部長們會中特別提到推動CPTPP擴大新會員國參與要及時，且有共識要接納更多符合奧克蘭三原則的經濟體加入CPTPP。

針對外交部推動CPTPP情形，連玉蘋說明，外交部從過去到現在都積極推動創設制度性合作架構，為CPTPP創造加值效果，透過高層、產業合作、智庫合作、國會等多元管道，向全世界尤其CPTPP會員國能帶來的效益，在此氛圍下，英國去年底加入CPTPP時，就與我國視訊分享入會經驗。

連玉蘋也表示，我國最近在努力向CPTPP會員闡述，CPTPP入會重視的「奧克蘭三原則」高標準、符合貿易承諾、共識決等標準應相互關聯，而非各自獨立，一旦符合高標準、歷來遵循貿易規範與承諾的良好紀錄，就沒有理由不成立入會工作小組。

針對外交部長林佳龍日前於立法院答詢說明，我國目前僅與一個國家建立「預先諮商」，遭國民黨立委徐巧芯質疑。連玉蘋說明，我們與紐西蘭有非正式預先諮商管道，日本等其他國家就透過台日經濟委員會等雙邊既有管道與平台，探討雙邊關切的CPTPP相關議題，我國與新加坡、紐西蘭、美國、加拿大、英國等國，也都有簽署貿易夥伴或投資保障促進等協議。

至於明年CPTPP的輪值主席國是越南，對我國申請入會是否有助益或負面影響？連玉蘋表示，期待越南可以公平有效推動台灣加入CPTPP。

