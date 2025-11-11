「中央官員」在高市議會被問翻 高市審計處長:我來報告不是備詢

高市審計處長陳三民原本座位在議事廳側邊。（記者王榮祥攝）

審計部高市審計處長陳三民今依慣例到高市議會報告時，連續回應7人次議員提問，要求他針對高市府缺失給建議；陳三民無奈指出，我是來報告說明、不是備詢。

高市議會定期大會今天進行明年度總預算編製報告、預算交付審查等議程，交付前第一位上台報告的審計處長陳三民意外成焦點，國民黨團、民進黨團累計共8位議員提問，針對審計部報告中、關於高市府各局處的缺失，一面抨擊、一面要求審計處給建議，甚至希望移送檢調。

陸續提問的議員包括邱于軒、劉德林、陳麗娜、陳美雅、黃文益，劉德林與邱于軒是二度發言，議員針對無償提供演唱會場地、岡山本洲汙水處理廠案、行政法人委外爭議、軌道建設補助款短缺百億元、財政負擔、農地盜挖等議題發難。

議員們除追問審計處長立場、也希望他給建議、或要求他將局處涉嫌違法部分移送法辦，甚至痛批中央補助款短缺根本賴皮，邀請處長一起北上抗議。

鑒於議員們鎖定審計處長問問題，議長康裕成順勢請部分官員讓位、由陳三民與審計處官先改坐到官員席上方便說明，官員暫時坐到議事廳旁。

陳三民答詢時相當謹慎，提及審計處雖列舉出部分市政缺失，也知道市府很努力、尤其在財政部分，對於部分移送監察院的案子因為分級負責、不便過問上級後續處理方向；他幾度強調，所以審計資料都在報告裡，面對諸多議員高強度追問，他一度無奈回應「我是來報告說明，不是來備詢」。

高市議員邱于軒解釋為何要請審計處長說明，因為這裡「只有他會說實話」。

因為太多議員有問題想問，議長康裕成請部分官員暫時讓位，由陳三民與審計處官員坐上高市府官員席，方便跟議員說明。（記者王榮祥攝）

審計部高市審計處長陳三民今天意外成為高市議會主角之一。（記者王榮祥攝）

