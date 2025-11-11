中國戰狼薛劍揚言「斬首」高市早苗 外交部：恣意妄為霸權心態令人大開眼界

外交部發言人蕭光偉痛批，中國外交官這種戰狼般的言行舉止「令人大開眼界」，並凸顯他們恣意妄為的霸權心態，奉勸中方秉持尊重，在國際社會與包括台灣在內的他國好好相處。（資料照）

中國駐大阪總領事薛劍8日針對日相高市早苗對「台灣有事」的回應，於社群媒體發文揚言「斬首」，引發輿論譁然，昨日中國外交部又要求停止日本干涉中國內政。對此，我國外交部發言人蕭光偉痛批，中國外交官這種戰狼般的言行舉止「令人大開眼界」，並凸顯他們恣意妄為的霸權心態，奉勸中方秉持尊重，在國際社會與包括台灣在內的他國好好相處。

蕭光偉今（11）日於外交部例行記者會表示，尊重他人、他國就是尊重自己，據了解日方已經對此提出嚴正抗議及交涉，中國外交人員這種戰狼般的言行舉止令人大開眼界，更凸顯他們恣意妄為的霸權心態，這樣的威脅不僅不符合文明法治國家的言論底線，更是對一國政府首長極度的不尊重及無理。

請繼續往下閱讀...

蕭光偉直言，中方外交人員這樣不當的言行，實際上只會傷害他們自己的國家形象，奉勸中方應秉持相互尊重原則，在國際社會上與其他國家好好相處，包括台灣。

蕭光偉也說，台海和平攸關全球安全及發展，外交部、台灣會持續與理念相近國家密切合作，確保台海和平穩定，並因應威權國家各種可能的威脅與侵擾。

對於中國外交部昨日發言，外交部重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，主權屬於全體台灣人民，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這已是國際社會公認客觀事實與現狀。中國無權置喙、也無權干預他國的主權行為，中方的言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。

外交部指出，近年來中國在台海及東海頻繁出動軍機艦進行大規模軍事活動，已嚴重破壞區域和平穩定，造成區域緊張情勢不斷升高，台灣作為印太地區負責任的國家，除致力提升自我防衛能力外，也將持續與所有理念相近的國家密切合作，共同維護台海及區域和平穩定與繁榮。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法