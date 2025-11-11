賴士葆關切台美關稅談判進度 卓榮泰：最近應該會有一些進展

行政院長卓榮泰（左）與經濟部長龔明鑫（右）備詢。（記者王藝菘攝）

國民黨立委賴士葆關注台美關稅談判進度，賴表示，他聽說要等「川習會」後才會定案，但雙方10月底已於南韓會晤，至今仍無結果，難道要等到明年4月？行政院長卓榮泰回應，政府會持續與美方保持密切溝通，努力、盡快推進，最近應該會有一些進展。

卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。賴士葆指出，總統賴清德10月宣稱台美關稅談判將有好消息，但一個月過去毫無進展，日本、韓國都已完成協定，台灣還在牛步，台美關稅談判何時能談定，不要「20+N」，不要疊加關稅？

卓榮泰表示，雖然沒有到美國，但都有實際參與，現在到了最後階段，全世界也剩下台灣幾個國家，美國政府停擺你也知道，他很多事情都停擺。台美雙方都希望能儘快，這個不是我方一方的意願，「我可以說我有個期待的時間」，我們會努力、儘快，而且最近應該會有一些進展。

另外，115年度中央政府總預算至今仍未付委，賴士葆詢問卓揆，是否會找立法院長韓國瑜溝通一下，看怎麼解決？對此，卓榮泰表示，行政院與韓國瑜院長在重要的時刻都有溝通，他認為在總質詢結束的時候，應該跟韓國瑜院長有一個正式的談話。

賴士葆追問，「大概什麼時候」？卓榮泰回應，「總質詢結束的前後」；賴再問，「下禮拜就結束了」？卓榮泰說，「那也要看韓院長的時間」。賴表示，「要儘快，院長你要比我們急，現在怎麼是我們在急」？卓榮泰表示，「如果韓院長同意，我也想請委員一起來參加」。賴士葆表示，「美國政府停擺中，到隔年總預算才通過，這樣不好」；卓榮泰說，「我們一起來努力」。

