不是誰都進得去！林佳龍：蕭美琴歐洲議會演講需比利時等國頂住中共壓力

副總統蕭美琴上週走訪比利時布魯塞爾，到歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的年會演講。外交部長林佳龍陪同蕭美琴赴歐，他表示，去歐洲議會演講涉及禮遇、維安，都需要經過比利時、歐洲議會等多國同意，蕭美琴到歐洲公開演說代表的是一種新的方式與空間，過程中歐盟及相關歐洲國家要分別頂住中共的壓力。

Yahoo網路節目「齊有此理」專訪林佳龍預計明（12）日中午播出。林佳龍在訪問中表示，在歐洲議會舉辦活動需要申請，加上蕭美琴一行得到的禮遇及維安，都需要比利時政府、歐洲議會的同意，不是誰都可以借場地演講、大搖大擺地走進去。

林佳龍也還原安排出訪的細節，IPAC在年會前約1個月透過我駐倫敦辦事處來函邀請，外交部提供讓蕭美琴出席或讓林佳龍出席2方案給IPAC，後來我國決定先朝蕭美琴出訪方案前進，並準備現場演說與視訊演講兩方案，也是藉由讓外界以為是視訊來掩人耳目。

林佳龍指出，到活動前10天，我方判斷蕭美琴有機會成功親自出席；蕭美琴先前已經著手準備視訊演說的稿子，也知道親自出訪方案可能會成功，最後到出發前5天，賴清德再次召集會議，蕭美琴才知道確定可以親赴比利時。

林佳龍說，要確保在演說開始前要能到場，又不能太早出發以免走漏消息導致行程受阻，這次不僅牽涉到比利時，還有接獲邀請的英國代表處、歐盟對外事務部及轉機過境地點等，變數很多。

中國施壓方面，林佳龍透露，其實中方在大約活動10天前就有在關切，但中方並不知道內容，且由於我國在歐洲剛好同時有很多團正在訪問，中方也不確定要干擾哪一團、蕭美琴會走哪個路線。

林佳龍指出，蕭美琴到歐洲公開演說代表的是一種新的方式與空間，過程中歐盟及相關歐洲國家要分別頂住中共的壓力。

林佳龍認為，過去歐洲國家承受很大來自北京的壓力，但歐盟最近開始強調戰略自主性，不能聽信中共的「一中原則」版本，歐盟有所謂「一中政策」，「也可以有『一台政策』」，俄羅斯侵略烏克蘭讓歐洲國家對台灣更有同理心，台灣自己在全世界的重要性也在逐步增加。

針對在野黨的質疑，林佳龍說，有些批評內容不實，「如果你心中有台灣，當代表台灣的國家正副元首走到國際，我們的心態應該是終於在國際上有立足之地」，且如果不是中共因素，他想全世界都很歡迎我國總統、副總統到他們的國會去演講，「今天台灣的困難就這樣，所以不用酸溜溜的，那只是降低自己的格調」。

