白營要小心黃國昌？曝時力前車之鑒 詹凌瑀：民眾黨劇本重演一次

民眾黨主席黃國昌（圖左3）。（資料照）

媒體近日爆料民眾黨主席黃國昌陷入狗仔風暴後，基層黨員怨聲載道，甚至有人抱怨黃國昌稱「淡水河以南，他根本沒在管。」媒體人詹凌瑀指出，這樣的戲碼早就不是第一次上演。黃國昌離開時代力量前把黨弄得一攤爛泥，如今在民眾黨只是劇本重演一次。

詹凌瑀今日發文表示，在時代力量時期，黃國昌就以「一言堂」著稱。資源全握在自己手裡，誰聽話誰就有曝光、資金、提名；誰不聽話，就被邊緣化，最後整個黨被他搞到分崩離析。他離開時，把時力變成一攤爛泥，如今在民眾黨，只是把那套舊劇本重演一次。

請繼續往下閱讀...

詹凌瑀引述媒體報導指出，黃國昌接任民眾黨主席後，他的目光幾乎只放在新北，據傳只照顧新北市各區服務處主任周曉芸、陳語倢、陳怡君、林子宇「四大金釵」，讓其他縣市參選人形容：「淡水河以南，他根本沒在管。」詹凌瑀也說，這種「資源分配親疏有別」的老習慣，如今又回來了。

詹凌瑀指出，更諷刺的是，黃國昌明知道黨內急需一位母雞帶頭，但他卻不敢出來選台北市長。理由很簡單，「他怕輸。」他明白自己不是蔣萬安的對手，也怕一旦選輸，神話破滅，舞台塌掉。於是，他選擇當個有權無責的主席，手握提名權，卻不願為黨扛責任。

詹凌瑀表示，黃國昌嘴上說「尊重柯文哲」、「會遵守兩年條款」，實際上卻暗中操作「立法院不能沒有戰神黃國昌」的輿論，想繞道留下立委職位，繼續佔著國會舞台、拿著資源、享受曝光，這就是標準的政治投機者，標準的黃國昌風格。

詹凌瑀最後批，黃國昌不只是民眾黨的包袱，更是典型的權力寄生蟲，來蹭柯文哲的光環、拿一席立委不分區，卻無法替民眾黨加分。狗仔事件不只是風暴，更是照妖鏡，照出了他從時代力量延續至今的真面目，表面正義，骨子裡權慾熾盛；人前講制度，人後搞控制；自封戰神，其實只是個懦弱又貪婪的獨裁暴君。

