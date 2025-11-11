為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    桃園脫離基北北自放颱風假 綠議員也讚「請市長每次都這樣苦民所苦」

    2025/11/11 12:43 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市此次脫離基北北桃生活圈獨自放假，市長張善政一早主持災害應變中心會議。（桃市府提供）

    桃園市此次脫離基北北桃生活圈獨自放假，市長張善政一早主持災害應變中心會議。（桃市府提供）

    鳳凰颱風來襲，桃園脫離「基北北桃」生活圈獨自放颱風假，市府幕僚曝市長張善政「理工男」的決策過程，即是依據科學數據來考量，但桃園此次罕見放颱風假，確實讓民眾大感意外，民進黨桃園市議員黃瓊慧今（11）日表示，這一次颱風假，桃市府終於願意配合中央氣象署的風力預測而讓市民放假，她給予高度肯定，也「請市長每次都像這樣苦民所苦」。

    黃瓊慧指出，桃園市沿海地區民眾反映，昨晚、今日的風力確實都很強勁，市府願意體恤市民颱風天出門不便且危險，所以做出正確的決定，沒話說，請市長每次都這樣，其實過去幾次颱風風強雨大、也達到風力預測可以放假的標準，很多縣市都放了，就桃市府堅持不放，被許多市民、接送孩子的家長給罵翻，地方民代也跟市府溝通很多次，市府就是一意孤行。

    黃瓊慧指出，這次桃園早上的風雨雖沒之前大，但桃市府願意跳脫「基北北桃」而獨立出自己的想法與見解，也願意遵照中央氣象署風力預測而放颱風假，無論如何，有改善就是有進步，希望之後每一次的颱風天，市長都能像這次一樣苦民所苦。

    桃市府此次脫離基北北桃生活圈獨自放假，市府幕僚也透露決策過程表示，張善政在宣布是否停班停課前，與幕僚討論到最後一刻，逐一檢視最新的氣象數值並綜合考量兩份預報，研判復興區山區雨量達標，沿海4區風力達7級、陣風超過11級，平地與台地的預報也多逼近停班停課門檻的9級，顯示全桃園都處於風勢加速、變化難測的狀態，另，市長也納入跨區通勤人口眾多、家長臨時照護子女困難及整體交通安全風險等市民生活面考量，最終拍板全市停班停課。

