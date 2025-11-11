為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    又來了？颱風天做電話民調又漏掉柯呈枋 民調公司冷回7個字

    2025/11/11 12:37 記者劉曉欣／彰化報導
    前立委柯呈枋強調他會持續勤跑基層，用行動證明爭取國民黨提名彰化縣長的決心。（記者劉曉欣攝）

    前立委柯呈枋強調他會持續勤跑基層，用行動證明爭取國民黨提名彰化縣長的決心。（記者劉曉欣攝）

    前立委柯呈枋在表態爭取國民黨提名彰化縣長後，上個月先是在網路民調「被獨漏」，昨天（10日）晚間又在電話民調二度「被獨漏」，民眾當場問民調公司為何沒有柯呈枋，獲得的回答竟是「這個不方便回答」，就掛掉電話。

    柯呈枋表示，趁著鳳凰颱風逼近台灣的夜晚，民調公司打電話做民調，卻只有民進黨4人，國民黨2人，就是少了他的名字。當他的支持者反問時，完全沒獲得正面回答就掛電話，讓人覺得這是刻意排擠他，這種手法非常不道德，也啟人疑竇。

    柯呈枋強調，上個月出現的網路民調，就出現勾選名單獨漏他，這次電話民調，電話號碼顯示來來自台中市，又再次「獨漏他」，這樣的事一再發生，讓人覺得這是要透過民調操作，來作為輿論工具，這不是民主國家應該有的公平機制。

    柯呈枋指出，他出身北彰化，勤跑基層，連南彰化都知道他要參選，要爭取國民黨提名，他希望能夠公平公開的方式，透過初選來決定提名，雖然兩度遭到打壓，他仍會持續跑攤爭取曝光，用行動來證明。

    由於國民黨籍彰化縣長王惠美即將在2026年兩屆任滿，目前表態爭取民進黨提名的有立委陳素月、黃秀芳，彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富。國民黨部分，表態已有前副縣長洪榮章，前立委柯呈枋，以及被各界點名的立委謝衣鳯。

