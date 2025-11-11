中共懲獨22條「跨國鎮壓」恫嚇國人 陸委會研議這招反制

中共藉由懲獨22條「跨國鎮壓」恫嚇國人，陸委會報告強調，促請國際社會拒絕承認其通緝或懸賞之效力，也絕不配合中共濫用「全球協緝」制度。（資料照）

中國對民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪立案偵辦後，中共官媒央視發布影片，稱可透過國際刑警組織，對沈展開全球抓捕。陸委會送交立法院的業務報告指出，該會將配合外交部與國際友盟共同合作，研議針對中共跨國鎮壓的反制作為，促請國際社會拒絕承認其通緝或懸賞之效力。

促請國際拒絕承認中國通緝或懸賞效力

中國重慶市公安局10月28日指控沈伯洋從事「分裂國家」活動，將立案偵查，追究刑事責任；央視11月9日進一步發布「起底台獨沈伯洋」影片，揚言將透過國際刑警組織，採取全球範圍抓捕。

請繼續往下閱讀...

對於中共藉由懲獨22條「跨國鎮壓」恫嚇國人，陸委會報告強調，中共對台完全不具司法管轄權，其所謂的法律與規範對我國人毫無拘束力。中共踐踏以規則為基礎的國際秩序，台灣並非中共跨國鎮壓的唯一受害者。

陸委會表示，該會將配合外交部與國際友盟共同合作，研議針對中共跨國鎮壓的反制作為，促請國際社會拒絕承認其通緝或懸賞之效力，也絕不配合中共濫用「全球協緝」制度。

陸委會提到，賴總統已於日前強調堅定反併吞、反侵略、反對中共推進統一，也期待北京當局體現大國責任，放棄以武力改變台海現狀，彰顯「兩岸應該追求和平」的精神。

陸委會再次呼籲中方，正視中華民國與中華人民共和國互不隸屬的客觀事實與台海現狀，以務實理性的態度，與台灣民選合法政府進行對話，共同承擔維護台海及區域和平的責任。

APEC場域不存在中共所謂「一中原則」

另外，明年APEC峰會將在中國廣東深圳召開，中共日前聲稱將按照「一中原則」和APEC有關備忘錄處理台灣參會事宜。陸委會指出，針對中共設置「一中原則」作為我國與會的政治前提，政府對參與APEC立場明確，台灣與中國均為APEC正式成員，台灣參與各項APEC活動是正當的權利，APEC場域不存在中共所謂「一中原則」。

陸委會強調，面對中共無理打壓台灣的國際參與，台灣不會屈從，更不會接受無理的條件。有關明年台灣參與APEC各種可能情境與狀況，該會將協助主管機關審慎評估及妥善因應，堅守我國作為APEC正式成員的地位和尊嚴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法