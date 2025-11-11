鄭麗文追思共諜吳石 卓榮泰：國民黨拋棄保衛台灣主權責任

行政院長卓榮泰今日在立法院備詢。（記者王藝菘攝）

國民黨主席鄭麗文8日參加統派團體舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思前高階共諜吳石等人。行政院長卓榮泰今日在立法院備詢時直言，共諜是要消滅國民黨、中華民國，保衛中華民國台灣主權安全的工作，已無法在由現任國民黨主席所帶領的國民黨身上看到，這個責任，現在中國國民黨可能已經拋棄了，「只有我們能夠做得到。」

民進黨立委何欣純質詢時提及，過去她曾與鄭麗文在同一選區競選立委，看到當時的對手鄭麗文當選國民黨主席後，卻去參加秋祭祭拜吳石；連民眾黨主席黃國昌對此也不以為然，認為吳石是共諜，並非政治受難者。

卓榮泰表示，身為一個主要在野黨的主席，參加活動時必須是相當敏感注意，了解其背景跟歷史的。台灣民主運動之下的政治受難者，是要將台灣從威權體制脫離出來，走向自由人權民主的體制，但共諜是要把中國共產黨極權體制取代中國國民黨黨國體制，這截然是不同的。

「身為國民黨的主席，在參加活動之前，即使自己不知道，當社會討論好幾天之後，也應該有警覺性！」卓榮泰直言，過去參加這個活動，就會被引申呼應中國要求涉台人員「都學習吳石精神」的變成雙方在做呼應，會影響國內視聽。

卓榮泰強調，政府必須更積極的跟國內所有理念相同的政黨，跟所有國人一起為保護中華民國台灣的主權跟安全，但這個責任，現在中國國民黨可能已經拋棄了，「只有我們能夠做得到。」

民進黨立委莊瑞雄質詢時也關切鄭麗文去祭拜共諜吳石事件，詢問卓榮泰的態度與看法，卓榮泰說，他表示遺憾，一個中國國民黨主席，當中國共產黨正大力吹捧吳石，竟不避諱去參與此活動，尤其這幾天討論的熱度如此高，表示鄭麗文不在乎社會觀感、歷史定位，也不在乎對岸用吳石精神加強對台統戰事實，跟人民距離太遠了。

莊瑞雄感嘆，卓榮泰的態度實在太厚道了，連在主席台的立法院副院長江啟臣對此應該也很感慨，從前總統馬英九、立法院長韓國瑜等人，在蔣介石誕辰時至少會去獻花、發文紀念，現任黨主席鄭麗文不僅隻字未提，還跑去致敬共諜。

卓榮泰重申，共諜是要消滅國民黨、中華民國，跟政治犯與思想犯不一樣，保衛中華民國台灣主權安全的工作，已無法再由現任國民黨主席所帶領的國民黨身上看到，未來政府跟國內所有自由民主人士一起努力。

