台灣人赴中失聯、遭關押233人 陸委會：具高度安全風險

陸委會最新統計，自2024年1月至今年10月31日止，該會接獲國人赴中失聯、遭留置盤查，或疑遭中共有關部門限制人身自由者共計233人。（圖擷取自陸委會臉書）

陸委會最新統計，自2024年1月至今年10月31日止，該會接獲國人赴中失聯、遭留置盤查，或疑遭中共有關部門限制人身自由者共計233人。其中因涉宗教因素遭中共逮捕關押者，計有14名，迄今均未獲釋返台，國人赴中仍具高度安全風險。

陸委會送交立法院的業務報告指出，近年中共持續增修國安法規，又於去年6月21日發布「懲獨22條意見」，加以中共司法程序的不透明，及膨脹國安定義及擴張司法管轄範圍，嚴重威脅國人赴中港澳人身安全。

陸委會指出，國人赴中失聯、遭留置盤查或疑遭中方限制人身自由計233人，其中赴中失聯71人、遭留置盤查19人，疑遭中方限制人身自由143人，並存在未曝光的黑數，顯示國人赴中人身安全風險提高。

陸委會說明，對於個案狀況，政府依家屬意願提供所需的協助，也會向中方洽查，要求落實協議通報，確保國人權益。本會並持續透過多元管道向國人宣導使用 「國人赴中港澳動態登錄系統」，及提醒國人慎重思考赴中的必要性與留意人身安全。

此外，針對中共對台強化統戰滲透，破壞兩岸單一身份制度，陸委會強調，政府已訂自明年1月1日正式實施常態化、制度化查核對國家有高度忠誠義務的軍公教人員，不得在中國設籍及領用中共身分證件。

陸委會指出，這是為了強化我們的民主韌性與國家安全，更是為了保護我們珍視的自由民主和生活方式。本會今年10月民調顯示，高達77%的民眾支持政府查核軍公教人員有無領用中共身分證件，顯見政府的查核作為獲得絕大多數國人的肯定及支持，落實查核作為，就是堅實民眾對政府信賴的最有力回應。

