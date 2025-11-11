為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    曝黃國昌便當會內幕！趙少康：「這情況」蘇巧慧會選贏新北市長

    2025/11/11 13:04 即時新聞／綜合報導
    資深媒體人趙少康昨（10）日與民眾黨主席黃國昌進行長達一小時多的便當會。（取自趙少康臉書）

    資深媒體人趙少康昨（10）日與民眾黨主席黃國昌進行長達一小時多的便當會。（取自趙少康臉書）

    資深媒體人趙少康昨（10）日與民眾黨主席黃國昌進行長達一小時多的便當會。他今日表示，外界關心的便當會「內幕」，其實是黃國昌昨天分享給他的民眾黨內部民調，新北市長無論黃國昌或李四川，對決立委蘇巧慧都能勝出，但一旦演變成「三角督」，蘇巧慧就會勝出。

    趙少康今日在臉書發文表示，其實他跟「國昌兄」是老朋友，平日就會互傳訊息聯絡，大罷免會大失敗，民眾黨的功不可沒，當時黃國昌就曾經應他之邀，到台中「迷你蛋」參加反惡罷活動。另外，駁斥賴清德的「團結十講」，黃國昌也曾經出席他舉辦的記者會表達看法。

    趙少康說，這場便當會兩週前就約了，只是因為大家都忙，從上週改期，延後到昨天見面，針對2026、2028選舉，藍白「合則兩利、分則兩害」就是勝選密碼，所以能多溝通互動就是好的。

    黃國昌分享「民眾黨內部民調」

    至於外界關心便當會「內幕」，趙少康說，就是黃國昌昨天跟他分享民眾黨的內部民調，新北市長選舉，不論李四川或黃國昌對決蘇巧慧都能獲勝，但是如果又演變成「三角督」，蘇巧慧就會勝出，所以必須找出雙方都能接受的公平機制，將縣市長與議員一起納入討論，讓選戰「藍白合」付諸實現。

    趙少康指出，「一個公平的機制」才能讓雙方都服氣，也能對內向支持者交代，如果以明年三月前達成共識為目標，還有4個月時間，相信一定可以商量出最終方案。最後他說，不論哪一個政黨，選民跟選區都在台灣，必須訴求台灣選民的支持，一切以台灣選民利益、台灣前途為重，否則就不會當選。

