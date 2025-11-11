為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    竹市交通隊新廳舍洽公難停車 議員發聲要求改善

    2025/11/11 12:10 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹市交通隊新廳舍洽公難停車，議員要求改善。（記者蔡彰盛攝）

    竹市交通隊新廳舍洽公難停車，議員要求改善。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市警局交通隊在經國路新廳舍已啟用，市議員黃美慧今在定期會質詢指出，周邊交通要道人車混雜、道路狹小擁塞，若之後將交安組遷移至新廳舍，將嚴重影響警方緊急出勤的反應時間和機動性，有礙第一線執法效率。

    警察局長許頌嘉表示，目前交通隊業務組與勤務組都已經搬入新大樓，但最後交安組仍會搬進去，如果有身障洽公民眾有停車需求，值班台員警都可協助。至於議員關心的交安組業務所帶來的洽公車位與車流問題，交通隊會循序漸進地改善，會盡量克服相關問題。

    黃美慧說，經國路屬竹市重要交通要道，交通隊新廳舍附近除有兩間美語補習班，還有北門國小、眷村博物館、耳鼻喉科等，若將交安組搬至新廳舍，尖峰時刻恐同時出現警方出勤、民眾洽公、學生上下課、病患看診等情況，將對交通安全帶來嚴重影響。

    另外，警方在交通隊新廳舍對向商業林立的巷弄內設置一個停車場提供洽公民眾停車，民眾停好車得步行前往新廳舍，中間需橫跨東大路，周邊道路有單行道與重要幹道，車流量大，該處交通特性為學童接送頻繁、臨停違停多易發生交通事故，而到新廳舍洽公民眾得將車停到狹小巷弄停車場，車輛進出不易風險高，而該停車場停車空間能否符合日後使用也是問題。

    黃美慧指出，相較於交安組位於東大路二段的原址，該處路段同屬市區主幹道，路幅寬，車流量均衡，事故風險低，警方機動性強，她認為新廳舍只適合行政辦公人員進駐，建議警方交安組應保留在原址辦公，以確保警方的機動性與出勤效率。

