中共對台促統促融打組合拳 陸委會揭吸引台企赴中效果有限

中國全國政協主席王滬寧指導下，中共對台統戰攻勢不斷，陸委會送交立法院的業務報告指出，中共持續將兩岸經貿作為統戰分化工具及政治武器，意圖迫使台灣接受「一中原則」與「九二共識」的政治前提。並續以建設福建融合發展示範區為由，不斷誘拉台資企業、人才及資金赴中，但迄今吸引外資及台企赴中的效果有限。

立法院內政委員會明日將邀陸委會主委邱垂正進行業務報告並備質詢。陸委會報告彙整，中共持續對台複合性施壓，國台辦5月14日稱已收到近6000封舉報「台獨」打手、幫兇信件，並公布被舉報人員。

報告指出，廣州公安6月5日懸賞通緝我「資通電軍」20人；中共民航局7月6日片面發布公告啟用M503航線W121銜接航路；中國商務部9日公告將漢翔工業股份有限公司等「助獨」8家台灣地區實體列入中方兩用物項出口管制管控名單。

中國國安部微信公眾號10月10日稱我軍情局豢養網軍；廈門公安11日發布懸賞通告，徵集18名我心戰大隊違法犯罪線索；《央視》旗下微信公眾號「日月譚天」17日發文指控5家台企為國軍心戰大隊提供外圍支持。重慶市公安局28日稱我立委從事「分裂國家」活動，將立案偵查，追究刑事責任；《央視》11月9日進一步發布影片稱將採取全球範圍抓捕。

此外，國台辦近期加強對台宣傳工作，包括例行記者會取消暑休慣例，並由隔週舉辦一次增加為每週舉辦、新增2位正局級發言人彭慶恩、張晗，以及在臉書開設粉絲專頁直接與台灣民眾互動。

陸委會指出，中共持續推動促融促交流措施，習近平10月19日向國民黨主席當選人鄭麗文致賀電，稱期望兩黨在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上，團結廣大台灣同胞，深化交流合作，推進國家統一。

王滬寧6月14日召開「兩岸融合發展示範區建設專題推進會」，要求相關部門推出更多創新性舉措；中國人民銀行、外匯局、金融監督管理總局6月先後印發「金融支持福建建設兩岸融合發展示範區措施」、「銀行業保險業支持福建建設兩岸融合發展示範區的若干措施」，推進深化閩台金融融合發展。

另，國台辦6月25日記者會宣布將免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費；中國移民管理局11月3日宣布自20日起增加42個辦理「台胞證」落地簽口岸，從58個增至100個；國台辦並宣傳可進一步辦理5年效期的卡式台胞證；中共10月23日發布的「十五五」規劃建議，涉台部分強調要「高質量推動兩岸融合發展示範區建設」、「牢牢把握兩岸關係主導權主動權」。

陸委會分析，中共持續將兩岸經貿作為統戰分化工具及政治武器，包括單方面對台進行貿易壁壘調查、片面中止ECFA部分早收項目關稅優惠、停止台灣34項農產品免徵關稅、將漢翔等8家實體列入出口管制管控名單及片面啟用W121航路等措施，對台進行經貿脅迫施壓，意圖迫使台灣接受其提出之「一中原則」與「九二共識」的政治前提。

陸委會指出，中共操作兩岸融合發展措施，包括續以建設福建融合發展示範區為由，以各種「惠台」或補助政策為槓桿，搭配發布落實成果的相關訊息，藉此營造台商及國人頻繁赴中發展假象，不斷誘拉我企業、人才及資金赴中，以穩固中國特定產業供應鏈，達成促融促統之政治目的。但迄今吸引外資及台資企業赴中的效果有限。

