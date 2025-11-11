為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    趙少康稱民眾黨內部民調「藍白合可贏蘇巧慧」 網酸：又是求真民調？

    2025/11/11 12:05 即時新聞／綜合報導
    趙少康今受訪時表示，民眾黨「內部民調」稱「藍白合」不管推黃國昌還是李四川，都能贏民進黨立委蘇巧慧。政治工作者周軒在臉書引述趙少康論點，許多網友則在留言處反酸：「又是求真民調？」（資料照）

    民眾黨主席黃國昌表態投入2026新北市長選舉，積極尋求「藍白合」，昨（10日）與前中廣董事長趙少康餐敘，引發外界關注。趙少康今受訪時表示，民眾黨「內部民調」稱「藍白合」不管推黃國昌還是李四川，都能贏民進黨立委蘇巧慧。政治工作者周軒在臉書引述趙少康論點，許多網友則在留言處反酸：「又是求真民調？」

    周軒提到，趙少康說，黃國昌跟他吃飯的時候說，民眾黨內部有做民調，只要藍白合作，2026年新北市長選舉，無論派出李四川或是黃國昌，都會贏民進黨的蘇巧慧。

    政治評論員張益贍在留言處提到：「求真民調」，許多網友也留言表示：「肯定是求真！」、「求真民調嗎？好喔~」、「假老二玩不膩耶」、「國民黨若再被騙是第幾次了？」、「這招選總統上次不是用過了？」、「縣市長要怎麼藍白和啊？到目前為止選舉有人會介紹副市長是誰嗎？」、「這時候國民黨又相信民眾黨民調了？」

    2023年大選藍白合「侯柯配」沸沸揚揚之際，由於求真民調不斷釋出柯穩居第二的「假老二」民調，後續成為藍白合破局的關鍵之一，求真民調近期更和黃國昌的「養狗仔」風波有所牽扯，凱思國際的人頭負責人李麗娟，同時也是「求真民調」的負責人。

