    首頁 > 政治

    AIT將會鄭麗文了解國防預算態度 羅智強：前提儘速編軍人加薪預算

    2025/11/11 12:14 記者林欣漢／台北報導
    對於國防預算編列額度問題，國民黨團書記長羅智強今指出，國防預算要提高到多少，由公眾來討論。（記者陳逸寬攝）

    對於國防預算編列額度問題，國民黨團書記長羅智強今指出，國防預算要提高到多少，由公眾來討論。（記者陳逸寬攝）

    總統賴清德主張台灣的國防預算目標2030年達GDP5％，但國民黨主席鄭麗文表示反對，外傳美國在台協會（AIT）本週將和鄭會談，了解國民黨對於國防預算的態度和立場。對此，國民黨團書記長羅智強今指出，國防預算要提高到多少，由公眾來討論，但是光一個軍人加薪這件事，就顯現民進黨對於國防補強根本是作假、不在乎，要解決國防預算提高的前提，就是軍人加薪依法行政、儘速編列。

    羅智強表示，鄭重呼籲行政院長卓榮泰不要再卡國防預算，國軍的編現比已經嚴重不足，造成國家戰力的漏洞，顯然國軍待遇的提高是重中之重，國民黨團已經通過的軍人條例、軍人加薪，民進黨卻造成國防大破口，硬是不肯依法編列預算，踩了兩個紅線，一是踐踏立法院的尊嚴、二是踐踏國軍的尊嚴。

    羅智強呼籲民進黨政府，在任何提高國防預算的需要之上，請民進黨政府趕快把軍人加薪的預算補足，否則對不起軍人，也對不起國防；至於美方關切的國防預算的提高，第一個問題可能要去問民進黨政府，為什麼要阻擋軍人加薪、阻擋我們提高國防戰力，這也違反美國希望台灣加強國防戰備。

