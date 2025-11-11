為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    11/11 11:11登記黨內初選 蔡易餘：創造嘉義縣8個第一

    2025/11/11 11:52 記者陳昀／台北報導
    民進黨立委蔡易餘今在立委王美惠與陳冠廷的陪同下，一起前往民進黨中央黨部辦理嘉義縣長初選登記。（記者田裕華攝）

    民進黨立委蔡易餘今在立委王美惠與陳冠廷的陪同下，一起前往民進黨中央黨部辦理嘉義縣長初選登記。（記者田裕華攝）

    民進黨立委蔡易餘今選在11月11日11點11分，偕「嘉義隊」立委王美惠、陳冠廷到黨中央完成嘉義縣長黨內初選登記，蔡宣示創造嘉義「8個第一」，盼大家唯一支持蔡易餘。

    蔡易餘表示，挑在這個時候不是湊巧，就是要強調嘉義未來「All in one, one for all！」八個第一、造就唯一，唯一支持蔡易餘。

    蔡易餘表示，嘉義縣這幾年在翁章梁縣長執政下，看到產業走廊、科技園區、航太園區的落成，讓嘉義從農業縣市朝農工科技大縣發展。

    蔡易餘指出，這次登記初選，要讓嘉義創造八個第一，在產業、觀光、社福、醫療、教育、文化八個領域都要拔得頭籌，接下來2個月會拚初選，只要對嘉義最好，全力以赴。

    對於黨內對手黃榮利被歸類「賴系」，蔡易餘回應，嘉義隊努力的大原則，沒有分什麼系，只要對嘉義最好就全力爭取，在民進黨制度中，要交棒就是登記初選，任何人登記都樂觀。

    此外，被問到「票投王育敏就是支持鄭麗文？」他說，王育敏（國民黨立委）也是嘉義鄉親，未來她代表國民黨參選，一樣是良性競爭，大家團結一致，造就嘉義最好，不會朝這個方向打選戰。

