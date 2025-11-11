為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文追思被蔣介石處死共諜 簡舒培批蔣萬安「懦弱到看到中共就軟腳」

    2025/11/11 11:35 記者何玉華／台北報導
    台北市議員簡舒培認為，由鄭麗文領導的國民黨，早已被共產黨拿來借殼上市，從加盟店搖身一變成為直營店。（資料照）

    台北市議員簡舒培認為，由鄭麗文領導的國民黨，早已被共產黨拿來借殼上市，從加盟店搖身一變成為直營店。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，民進黨籍台北市議員簡舒培認為是「披著紀念白色恐怖的皮，實際追思的卻是背叛中華民國的中共間諜」，痛批鄭麗文把民主前輩們當遮羞布，去追思毛澤東、周恩來認證的「革命烈士」；而鄭麗文追思紀念蔣介石處死的共諜，最有資格發聲的「蔣家後人」蔣萬安不敢嚴正指正，就是呼應共產黨價值，「懦弱到看到中共就軟腳！」

    簡舒培指出，吳石是誰？在鄭麗文去追思之前，相信很多人都沒有聽過，因為他是中共潛伏在國民政府的「密使一號」，是在徐蚌會戰前將國軍作戰計畫交給共軍，導致無數國軍弟兄喪生的元兇；甚至抵台後還不斷洩露情資給中共，直到事跡敗露後，才被蔣介石處死！

    她說，白色恐怖的時代，有許多受威權迫害的無辜冤魂，鄭麗文最可惡的就是把這些民主前輩們當遮羞布，跑去追思毛澤東、周恩來都認證的「革命烈士」吳石！這也直接證實了在中共介選下，由鄭麗文領導的國民黨，早已被共產黨拿來借殼上市，從以往的加盟店搖身一變成為直營店。

    簡舒培說，可笑的是，無論是為了聲量或為了明年的選舉，藍營青年敢跑到黨中央去向鄭麗文喊話，為百萬國軍英靈討個公道，最有資格發聲的「蔣家後人」蔣萬安，卻只是牛頭不對馬嘴的回了一句：「應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。」蔣萬安對於鄭麗文追思共諜的行為，竟然一句重話都不敢說，難道是要跟鄭麗文一起呼應中國共產黨的敘事與史觀價值？難道是蔣萬安認為蔣介石「處死共諜將官吳石」這件事做錯了？難道是那些跟著蔣介石打仗而犧牲的國軍活該？

    簡舒培表示，包括鄭麗文的父親在內，許多老兵為了捍衛中華民國、為了反共剿匪而跟著蔣介石到台灣來，如今卻看到他們忠誠了一輩子的國民黨，黨主席竟然跑去悼念背叛國家的共諜，這已經不只是價值觀混亂，更是直接把他們的人生跟眼淚、汗水、血水當笑話！

    她說，躺在慈湖的兩蔣或許沒想到，2025年的今天，國民黨主席竟然會臣服在共產黨之下；也沒想到，居然是民進黨在捍衛中華民國、守護這片土地不被赤化；更沒想到，打著「蔣」姓旗號從政，甚至想進取總統大位的後代子孫，竟然會懦弱到看到中共就軟腳！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播