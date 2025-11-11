鄭麗文追思被蔣介石處死共諜 簡舒培批蔣萬安「懦弱到看到中共就軟腳」

台北市議員簡舒培認為，由鄭麗文領導的國民黨，早已被共產黨拿來借殼上市，從加盟店搖身一變成為直營店。（資料照）

國民黨主席鄭麗文日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，民進黨籍台北市議員簡舒培認為是「披著紀念白色恐怖的皮，實際追思的卻是背叛中華民國的中共間諜」，痛批鄭麗文把民主前輩們當遮羞布，去追思毛澤東、周恩來認證的「革命烈士」；而鄭麗文追思紀念蔣介石處死的共諜，最有資格發聲的「蔣家後人」蔣萬安不敢嚴正指正，就是呼應共產黨價值，「懦弱到看到中共就軟腳！」

簡舒培指出，吳石是誰？在鄭麗文去追思之前，相信很多人都沒有聽過，因為他是中共潛伏在國民政府的「密使一號」，是在徐蚌會戰前將國軍作戰計畫交給共軍，導致無數國軍弟兄喪生的元兇；甚至抵台後還不斷洩露情資給中共，直到事跡敗露後，才被蔣介石處死！

請繼續往下閱讀...

她說，白色恐怖的時代，有許多受威權迫害的無辜冤魂，鄭麗文最可惡的就是把這些民主前輩們當遮羞布，跑去追思毛澤東、周恩來都認證的「革命烈士」吳石！這也直接證實了在中共介選下，由鄭麗文領導的國民黨，早已被共產黨拿來借殼上市，從以往的加盟店搖身一變成為直營店。

簡舒培說，可笑的是，無論是為了聲量或為了明年的選舉，藍營青年敢跑到黨中央去向鄭麗文喊話，為百萬國軍英靈討個公道，最有資格發聲的「蔣家後人」蔣萬安，卻只是牛頭不對馬嘴的回了一句：「應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。」蔣萬安對於鄭麗文追思共諜的行為，竟然一句重話都不敢說，難道是要跟鄭麗文一起呼應中國共產黨的敘事與史觀價值？難道是蔣萬安認為蔣介石「處死共諜將官吳石」這件事做錯了？難道是那些跟著蔣介石打仗而犧牲的國軍活該？

簡舒培表示，包括鄭麗文的父親在內，許多老兵為了捍衛中華民國、為了反共剿匪而跟著蔣介石到台灣來，如今卻看到他們忠誠了一輩子的國民黨，黨主席竟然跑去悼念背叛國家的共諜，這已經不只是價值觀混亂，更是直接把他們的人生跟眼淚、汗水、血水當笑話！

她說，躺在慈湖的兩蔣或許沒想到，2025年的今天，國民黨主席竟然會臣服在共產黨之下；也沒想到，居然是民進黨在捍衛中華民國、守護這片土地不被赤化；更沒想到，打著「蔣」姓旗號從政，甚至想進取總統大位的後代子孫，竟然會懦弱到看到中共就軟腳！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法