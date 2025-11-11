為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    昨見黃國昌 趙少康：鄭麗文一定也會見黃國昌

    2025/11/11 11:37 記者施曉光／台北報導
    「戰鬥藍」召集人、前中廣董事長趙少康。（資料照）

    「戰鬥藍」召集人、前中廣董事長趙少康。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌昨（11）日與「戰鬥藍」召集人、前中廣董事長趙少康便當會，引起外界關注，趙少康今出面指出，兩人在2週前就已經約好，而且7、8月大罷免時，國民黨在各地舉辦反罷免活動，黃國昌都有參加，而且如果沒有民眾黨的支持，國民黨反罷能否全面成功都很難說，所以未來藍、白兩黨一定要合作。

    趙少康還說，國民黨主席鄭麗文說過，「能讓就讓」，一定也會推動藍白合作，這個大方向不會改變，但合作技術細節必須公平，這樣兩黨對內部才比較好交待，畢竟兩黨各有主體性，無論屬性或支持者都不同，都要顧及。

    對於媒體提及他搶先與黃國昌見面，趙少康不以為然，強調沒有搶不搶先的問題，自己與黃國昌關心時局發展見面會談，相當稀鬆平常，所以沒必要去強調誰先誰後，況且在大罷免期間他與黃國昌就已經合作過，早有合作經驗與基礎，黃國昌有時候也會跟他通LINE交換意見，他相信鄭麗文也一定會與黃國昌見面，畢竟藍白兩黨能多一些人溝通是好事。

    趙少康指出，昨天他與黃國昌談了很多，包括兩岸問題、大陸政策、民進黨公共政策問題以及未來藍白選戰合作進行交換意見，黃國昌認為2028民進黨應該下台，而且兩人都認為民進黨的公共政策，在經濟、兩岸、能源等各方面失當，因此2028大選非常有機會，藍白必須合作，未來只要透過公平機制，民眾黨願意在機制下合作。

    趙少康還說，明年選舉不是只有市長提名問題，議員提名問題也要一起談，根據民眾黨內部民調顯示，新北市長選舉如果是民進黨立委蘇巧慧與台北市副市長李四川競爭，李四川會贏，如果藍白合推黃國昌與蘇巧慧競爭，黃國昌也能贏，但如果是三腳督競爭，蘇巧慧就會贏，所以藍、白合者兩利，分則兩害，另外在宜蘭縣、彰化縣、嘉義市長選舉，未來雙方如何運作都很重要。

    有關民眾黨秘書長周榆修昨日表示希望藍、白兩黨最遲明年3月前要確定合作細節，否則「火車時間到了就開走了」，趙少康表示，每個政黨都有各自的計劃與規劃，除了市長候選人也有議員候選人，時間不能拖的太久，兩黨至少要談談能不能合作、如何何作，要透過幾次民調，誰做民調，以及民調題目由誰設計，雙方只要講好就照走，如果沒有談好，就只能各搞各的，周榆修的意思應該就是如此，所以未來一定要討論出一個辦法。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播