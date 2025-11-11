陸委會揭中國經濟慘況 民企投資年減3.1％陷通縮陰霾

陸委會業務報告提到，中國的生產者物價指數（PPI）年減2.3%，已連續36個月下跌，深陷通縮陰霾。（資料照）

中共四中全會10月下旬落幕，外界關注中國政經情勢。陸委會送交立法院的業務報告揭露，中國主要經濟數據持續下滑，民企投資年減3.1%，持續衰退且擴大。中國的生產者物價指數（PPI）年減2.3%，已連續36個月下跌，深陷通縮陰霾；今年迄今有52位中管幹部落馬，其中8名為正省部級。

立法院內政委員會明日將邀陸委會主委邱垂正進行業務報告並備質詢。陸委會報告顯示，今年10月20日至23日中共召開「20屆四中全會」通過「十五五」規劃建議。

報告提及，「十五五」規劃建議指「大國博弈更加複雜激烈」，面對「風高浪急、驚滔駭浪」的重大考驗，強調集中力量辦好自己的事，聚焦內部經濟與社會治理，持續推動「鞏固實體經濟」、「科技自立自強」、「提振內需消費」、「紮實推進『共同富裕』」等既定政策方針，企於2035年達到「基本實現」社會主義現代化的遠景目標。

據分析，今年以來中國工業生產、基礎建設、外國投資、房地產價格、社會零售等主要經濟數據持續下滑；7月中共政治局會議要求下半年經濟工作要增強政策靈活性、預見性，著力「穩就業、穩企業、穩市場、穩預期」，但產能過剩、內捲競爭，導致產業凋零等問題未見好轉。

經貿情勢方面，中國今年前3季GDP成長率為5.2%，第3季成長為4.8%，成長放緩，9月社會消費品零售總額年增3.0%，創去年12月以來最低增速。

值得注意的是，中國前9月固定資產投資年減0.5%，增速疲軟，其中民企投資年減3.1%，持續衰退且擴大；10月出口年減1.1%，8個月以來首度負成長。

此外，中國房市景氣惡化加劇，前9月房地產開發投資年減13.9%，商品房銷售額下降7.9%，房地產開發企業到位資金下跌8.4%；9月消費者物價指數（CPI）年減0.3%，生產者物價指數（PPI）年減2.3%，已連續36個月下跌，深陷通縮陰霾，中國經濟及金融風險持續攀升，對其投資環境發展造成嚴峻挑戰。

陸委會指出，8月中國青年失業率創新高達18.9%，第三季（7-9月）GDP增長僅4.8%，為今年以來最低，中共亦坦承要達到全年5%左右成長目標需要付出艱苦努力。

陸委會提到，今年1月至11月初，中共官方已通報52名中管幹部落馬，其中8名為正省部級。「四中全會」追認軍委副主席何衛東等9名上將被開除黨籍、軍籍，連同已被查處的黨政幹部，「四中全會」缺席的中央委員、候補委員超過60名，缺席人數創習任內新高。

