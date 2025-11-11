女力時代來臨 奧地利拚2030提高女性教授比例

我國駐奧地利大使劉玄詠（左2）今年9月與多位奧地利知名音樂家同登維也納金廳的布拉姆斯廳演出。（資料照）

女力時代來臨，奧地利公立大學女學生占比54％、已超過男性，女教授占比32％，奧地利教育科學與研究部長馬丁．波拉謝克（Martin Polaschek）曾表示，奧地利「2030高等教育計畫」，致力於提高女性在教授職位和職稱上的比例，改善女性科學家的職業機會，並鼓勵年輕女孩選擇 STEM（科學、技術、工程和數學）領域的學科。

我駐奧地利大使劉玄詠，以音樂家大使文化專業，致力於外交工作；近日副總統蕭美琴在歐洲議會演說，前總統蔡英文訪德，台歐關係升溫受關注。

根據國家教育研究院、我國駐奧地利代表處教育組資料，奧地利公立大學女學生比例約54%，去（2024）年冬季學期共有14萬3364名女生；應用科技大學（專業高等學院），女學生比例近年增加約5個百分點、達到54%，去年冬季學期共有3萬2784名女生。

其中，公立大學2023至24學年第一學期有1萬2053名女生修讀STEM學位學程，創下歷史新高，與10年前一年級女生人數相比增加約8%，從2015年到2024年冬季學期，女性修讀STEM學位學程人數增加11% （增加3614 人），達到3萬8146 人；修讀STEM學位課程的女性比例創下39%歷史新高，在過去10學年增加約5個百分點，2023至24學年39%的STEM學位學程由女性修畢，與2015至16學年相比增加14%。

而在應用科技大學學位課程的STEM正式學生，過去10年來女生增加56%，女性獲得STEM畢業學位也增加67%，達到9321位；另，公立大學女生最多就讀人文和文化研究課程，有3萬7787 人，獸醫課程的女生比例最高、達81%，商業與經濟課程則是應用科技大學中女生最常就讀的領域，有1萬2241名女生。

此外，2024年冬季學期公立大學共有1907名女教授和同等職位的女性，佔比32%，相比2014年冬季學期有1193名，過去10年來增加9個百分點，且過去10年來，女性在學術與藝術領域人數從1萬3914人增加到1萬9018 人，上升5個百分點、達到47%，有5156 名女性學術人員正在從事研究項目工作。

