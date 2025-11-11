院版財劃法「不因商廢農」 剩藍白兩縣市公式待溝通

新版財劃法爭議未解，立法院朝野黨團今天下午將協商相關修正草案。（資料照）

新版財劃法爭議未解，立法院朝野黨團今天下午將協商相關修正草案。據了解，行政院9月起已著手修正財劃法，並邀集地方縣市政府討論財源、事權的分配，由於院版朝「不因商廢農」方向修正，導致台北市、新竹市分配稅款大幅縮水，目前僅有這2縣市對於公式仍有意見，目前尚待溝通。

在藍白立委主導下，立法院去年12月20日三讀通過財政收支劃分法，卻因公式設計錯誤，導致有345億元無法發放，更造成部分縣市統籌分配款減少。對此，朝野黨團今天將協商國民黨團、國民黨立委陳雪生、陳玉珍所提出的相關修正草案。

據悉，行政院副院長鄭麗君、財政部、主計總處自9月起，多次邀集各地方政府交換意見，以劃分垂直事權、均衡水平財源為溝通主軸，中央與地方一一協商確認分工，行政院已經大致盤點事權清單，除了台北市、新竹市沒有埋單，其餘縣市多已點頭接受。

行政院近期也與民進黨團溝通法案內容，據與會人士轉述，院版草案除了明確事權分工，修正方向則朝向「不要因商廢農」，現行45%人口指標權重、30%營利事業營業額皆會調降，10%土地面積指標則會提高，盼兼顧國土均衡發展。對於分配完財政仍不足的縣市，行政院會透過補助的形式協助，目的為了均衡國民的生活素質，勿因新版財劃法造成更大的城鄉差距。

據指出，去年底藍白修法通過的財劃法，台北市分配稅款大幅增加452億元，但院版草案將「營利事業營業額」指標權重由現行30%降低至8％，因此台北市、新竹市皆在會中表達不滿，質疑新公式會導致該縣市分配稅款「縮水」，但行政院與其它縣市也表達立場，認為不能如此自私，「尤其北市稅收遠超過其它縣市，該讓出來的財政必須得讓」。

