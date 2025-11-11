鄭麗文不知追思共諜吳石？趙少康：既然這樣講「大家就相信她」

「戰鬥藍」召集人、前中廣董事長趙少康。（資料照）

國民黨主席鄭麗文日前出席在台北市馬場町紀念公園舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因被外界質疑追思對象包括前高階共諜將官吳石，在黨內外引發爭議；「戰鬥藍」召集人、前中廣董事長趙少康今（11）日受訪緩頰說，鄭麗文有自己的觀念，而且已經強調主辦單位邀請時沒提及吳石等共諜，「既然鄭麗文這樣講，大家就相信她」。

不過，趙少康也說，兩岸議題很敏感，在選舉的時候一定要小心，不要被人家戴「紅帽子」，他相信鄭麗文很聰明，一定會知道這個道理。

對於媒體詢問，鄭麗文已經被外界貼上標籤，是否影響未來國民黨的選舉？趙少康則說，「標籤貼上去可以撕下來」，他並強調，畢竟選舉選區是在台灣，選民是台灣的選民，國民黨要訴求台灣選民的支持，如果選民不支持，就不會當選，所以一切要以台灣選民的利益為重、台灣的前途為重，不論哪一個政黨都是要以台灣為重。

至於黨內對鄭麗文的看法是否仍有分歧？趙少康說，黨內目標一致，都希望2026、2028勝選，一致對外沒有疑義。

何鷹鹭：有些東西要「顧全大局」

此外，具中國籍配偶身分的國民黨中常委何鷹鹭今日受訪指出，黨內確實有一些人擔憂鄭麗文的事情會影響明年選舉，而且有很多黨員打電話問她「新主席現在在幹嘛」？但她也不好怎麼回答，只能說自己不清楚，「但對的就是對的，錯的就是錯的，錯的就要改」。

面對本報記者追問，鄭麗文此事的是非對錯如何？何鷹鹭只說，「我不予置評」，但她也說，還是要顧慮國民黨的選舉，「有些東西要顧全大局」。

對於前國民黨青年部副主任丁瑀昨日赴黨中央要求鄭麗文向中華民國及百萬國軍英靈道歉，何鷹鹭表示，丁瑀是她的好兄弟，昨天她有跟丁瑀聯繫上，了解丁很生氣，因為多數台灣人認為吳石是一名共諜，但她希望丁能用正面角度來理解鄭麗文，多給黨主席一些機會，她還說，鄭麗文當選後的作法與行程安排，中常委都一概不了解，而且鄭麗文至今還沒有與中常委們見面，但她能理解鄭麗文日前參加白色恐怖秋祭祭拜活動就是為了兩岸和平。

