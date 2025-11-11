「台灣之盾」核心是人心！ 北社籲打造全民防衛與民主韌性安全網

台灣北社11日舉行記者會，呼籲「台灣之盾」不只是國防裝備的提升，也應結合全民教育，加強民主韌性。左起國安戰略學者暨開南大學副校長陳文甲、台灣北社社長羅浚晅醫師、台灣教師聯盟理事長潘威佑、台灣北社人權律師代表戴家旭。（記者陳逸寬攝）

總統賴清德宣布將加速打造「台灣之盾（T-Dome）」，建構嚴密防空系統，同時加強引進、結合高科技及AI技術，持續投資國防創新科技，讓新台灣在變局中奮起。台灣北社今（11）日舉行記者會，強調「台灣之盾」應以科技整合、全民防衛與民主韌性為核心，面對中國軍事與認知戰威脅，建構全方位國家安全網。

台灣之盾不限軍事 全方位加強民主韌性

北社社長羅浚晅表示，台灣之盾它不單只是防空系統，而是重要的全民啟蒙運動，要讓每個台灣人能夠理解安全的真正意義、認識威脅的樣貌，從武器到心理防線，在日常中成為民主最堅實的守護者，其核心不是火藥，而是人心。

羅強調，當中國不斷以武力、軍機擾台、假訊息滲透，企圖捍衛社會信任時，首道防線就是資訊判讀與民主的防衛力，能夠冷靜思考、不被煽動、敢於辨識真偽的公民，就是最強的國防。他說，教育必須要教導孩子如何面對危機、如何理解自由、如何保護資訊，安全防衛教育不只是戰場上的訓練，更是讓每個人具備在動盪中保持理性與希望的能力，「全民皆兵的意義。在現代的社會中，它不是代表人人要手持武器，而是人人皆有守護的能力和意識」。

國安戰略學者、開南大學副校長陳文甲指出，賴總統強調「有實力才能帶來和平」，因為和平不是憑空得來，而需建立在足夠的國防與經濟實力上，才能嚇阻潛在威脅，維護國家的安全與穩定。日本首相高市早苗7日別提到，一旦中國以軍艦封鎖台灣，伴隨武力行動或阻撓美軍介入，就可能構成日本的「存立危機事態」，這比過往更加深刻清晰。

陳文甲分析，台灣之盾具強化軍事防衛與民主韌性兩個主軸，其戰略價值不再只是強化防空、國防，而是在因應當前台海的惡化，也不僅限於武器層面，更是在於全民防衛與民主韌性。從國際角度來看，台灣之盾也強化了台灣在印太民主樞紐的地位，透過國防自助與美國、日本合作。

至於如何落實，陳文甲強調，三大工程包括在軍事科技層面上，配套做好台灣之盾的部署；其二在社會教育與全民防衛上，從校園、社區、企業與公民四個團體層面同步提升安全素養；第三政府則應該制度與動員層面，建立橫向整合與快速協助機制，從中央到地方、政府與民間、軍警消與社區，串連成可即時動員、持續運作的全社會防衛韌性，建構從軍事體系延伸至全社會參與的綜合防衛策略。

台灣教師聯盟理事長潘威佑也說，學校教育應成為面對中國威脅的第一道心防，從媒體識讀、資訊安全到防災演練，甚至到社區合作，都是生活化的國防教育，當學生學會自救互助演練，了解民主制度的珍貴及學會辨識假訊息，就不只是被保護的人，而是守護台灣的人。

律師：中國混合戰打擊台灣 鄭麗文拜共諜凸顯敵人就在身邊

北社人權律師代表戴家旭強調，台灣就像漫畫哆啦A夢中的大雄，當他不斷被胖虎挑釁、激怒、攻擊時，台灣之盾的意義就是讓大雄可以自我保護，不再需要靠哆拉A夢的幫忙。他示警，戰爭早就開始了，中國利用各種混合戰打擊台灣，甚至收買軍人和政治人物。他認為，當國民黨主席鄭麗文跑去祭拜共諜吳石，戰爭早就開始，敵人就在我們身邊，只是有無察覺的差別。

談及台灣之盾在空防上的意義，淡江戰略所副教授林穎佑透過預錄影片強調，如果防空武器能夠透過台灣之盾有效垂直整合，除可發揮類似以色列「鐵穹」的作用，降低「大砲打小鳥」的機率外，也可以觀察是否未來會否為防止共軍所謂「致盲作戰」，透過「台灣之盾」的建置與外國系統串接，同時在合作過程同步提升國內相關國防產業的升級。

教官退出校園後 國安戰略教育不可缺

媒體詢問如何在「教官退出校園」的政策下加強推動全民國防教育，作為大學教師的陳文甲指出，軍訓教官退出校園確實有導致部份後遺症，令青年學子不知何謂國防，缺乏憂患意識。他建議，部份層面應該恢復過去的課程，不由軍訓教官而是請專業學者或講座，讓學子瞭解國際局勢、台灣處境，以及包括中共霸權擴張等議題，從認知建構開始做起。他期待，從校園教育開始著手，讓「台灣之盾」與國防教育有效結合，就能讓國人從青少年時代就深植愛國心或防衛力，落實全民防衛、全民守護。

國安戰略學者暨開南大學副校長陳文甲。（記者陳逸寬攝）

台灣北社社長羅浚晅醫師。（記者陳逸寬攝）

台灣北社人權律師代表戴家旭。（記者陳逸寬攝）

台灣教師聯盟理事長潘威佑。（記者陳逸寬攝）

