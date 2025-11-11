卓榮泰：蕭美琴站上國際舞台 國民黨卻站上「國共舞台」 差太多

行政院長卓榮泰。（記者王藝菘攝）

國民黨主席鄭麗文8日參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念對象包括共諜將官、中共「密使一號」吳石，引發輿論譁然。行政院長卓榮泰今日在立法院備詢時感慨表示，副總統蕭美琴站上歐洲議會的國際舞台，國民黨主席卻站上「國共舞台」，差太多了。

卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。民進黨立委林楚茵指出，面對以藍白為多數的立院，最大在野黨黨主席若配合中國進行幫共諜洗白、洗歷史，將是很可怕的狀況。吳石不僅列為共諜，而且是前總統蔣介石認定扎實的共諜，現在卻由國民黨主席去追思，配合中共政協主席王滬寧下令的「涉台系統」都要學習吳石精神，「如果蔣介石在慈湖地下有知，會爬出來跟鄭麗文拚個是非對錯」。

卓榮泰表示，吳石是共諜，工作就是消滅國民黨，把台灣納入中國共產黨的統治，用中共的極權統治取代國民黨的黨國體制。身為國民黨主席應要了解歷史，知道目前的現實，北京方面已要求涉台人員學習吳石精神，要加強對台統治。

卓榮泰直言，保護中華民國、保護台灣主權安全的這項工作，在現在國民黨主席帶領下的國民黨是不可能做到的，政府要積極跟全國自由民主政黨、國人一起努力，把台灣主權安全護衛責任扛在自己身上。

林楚茵提及，在鄭麗文祭拜吳石的同時，看到副總統蕭美琴在歐洲議會向國際發聲，但國內的在野黨主席卻遵從國台辦或王滬寧的指令，真的會造成國際錯亂。因此，她非常認同卓榮泰所言，台灣堅守自由民主，台灣就是台灣是要讓全世界知道。

卓榮泰感慨表示，蕭副總統站上的是國際舞台，國民黨主席卻站上「國共舞台」，差太多了。當我們在國際舞台上為台灣出聲，很多人酸言酸語，這些人對於國民黨主席站上國共舞台，加強對台統戰時，卻沈默不敢發聲，是台灣社會目前極大的問題。他重申，政府應結合更多自由民主認同的政黨、國人，共同堅守台灣的主權及安全。

