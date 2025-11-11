民調最多海放20％！ 賴瑞隆「今天當選、明天上工」 嗆柯志恩「高雄陌生人」

民進黨立委賴瑞隆登記參選民進黨高雄市長初選。（記者田裕華攝）

民進黨立委賴瑞隆今天前往中央黨部登記高雄市長初選指出，嫻熟的市政經驗是他與國民黨高雄市長參選人柯志恩最大的差異，「今天當選、明天上工」，20年來高雄的轉型進步都有他的參與，在內部民調他最多領先柯志恩20％，相信民進黨只要持續在正確施政獲得人民信任，將能得到更多支持。

賴瑞隆表示，民進黨最大的力量在於團結，經過良性競爭，最後團結一致、一起守住高雄，大家都有熱情理想為高雄付出。過去20多年來，高雄不斷轉型進步，接下來這一棒非常關鍵且重要，穩健推動高雄各項發展，延續各項光榮成為重要的責任，他希望接棒延續謝長廷、陳菊、陳其邁的優異政績，讓高雄變得更偉大，賴瑞隆已經做好準備，希望獲得市民支持，在初選、大選過關。

賴瑞隆說，他有10年市政經驗，擔任過高雄市新聞局長、海洋局長、觀光局主秘、建設局專委，辦理過黃色小鴨展、五月天演唱會等，「今天當選、明天立即上工」，所有團隊都是他的老同事，這是他的最大優勢及和柯志恩最大不同；他10年立委任內為高雄爭取6000億建設經費，包括國道7號改建、新航廈、亞洲新灣區、捷運黃線、紅線南延等，高雄20年的進步發展，賴瑞隆參與其中、柯志恩是陌生的。

賴瑞隆提及，他先前提出空污法修正案，給高雄合理財源分配，柯志恩卻提出台北首都加3％條款，讓高雄損失200億，重北輕南惡化，柯志恩對不起高雄、無心於高雄，還以「傅崐萁豈是我說得動的」推託，如果連傅崐萁都不敢挑戰，憑什麼爭取高雄市長？

被問及民調趨勢，賴瑞隆說，他每個月都有做民調，最多領先柯志恩20％，情況緊急時只有5％，他相信只要民進黨持續在正確施政得到人民信任，我們都可以得到更多支持。

