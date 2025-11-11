葉匡時勸進 清大助理教授何志勇有意參選新竹市長

清大助理教授何志勇有意參選新竹市長。（取材自臉書）

前交通部長葉匡時昨於臉書公布，「我的台大政治系學弟，清華大學兼任助理教授何志勇，有意明年競選新竹市長。」何是國民黨前發言人，曾於2022年競選新竹市議員，何志勇隨即在臉書上表示「全力以赴，新竹人值得最好的選擇！」

何志勇說，2022年新竹「三腳督」，差點讓沈慧虹當選；2024總統大選三咖督，果然保送了賴清德執政。他想2026的新竹市長，唯一的大前提就是「藍白整合」，讓民進黨沒有當選可能，他期許2026新竹可以是「藍白合示範區」，用二階段初選／民調，讓新竹市民可以選出最好的市長。如此則藍白形成良性競爭，有意成為選項的人越多，越好！

請繼續往下閱讀...

他說昨天舉辦新竹的「城市沙龍」，透過「好好說道理」的方式，邀請專家、學者、民意代表與市民一起交流、集思廣益，共同來找尋市政議題的解方。民主政治的可貴，不在於一個人自己能跑多遠，而是在於要和大家手拉手一起往前跨出一步。這需要溝通和耐心，而「好好說道理」是最好促成的方法。

他說第一場沙龍「爆棚」，40多張椅子全坐滿，走道擠滿了人，有些朋友甚至站在建築物外的草坪，其中不乏里長、地方意見領袖，還有很多年輕朋友，就「新竹人日常」切膚之痛的交通問題來交流。未來，城市沙龍會一場接一場辦下去，透過討論不同的市政議題，讓希望新竹更好的朋友，有一個新的、好的選擇方向，也可以攜手讓城市變得更好。

他的初衷很簡單：把市民的期望、城市問題的解方都整理好，提供現在與未來的新竹縣市長、立委與議員們參考。至於是否要參選，參選什麼職位，這都應該是後面的事，畢竟不要問新竹為你做了什麼，而要問自己，能夠為新竹實現那些夢想？

他做最好的準備，全力以赴。強調在2026「藍白整合」為前提、民意勝利的情況下，他對參與任何公職的競選，都尊重制度下的安排。「球來就打！」是他的初衷。他會努力做到最好，也期盼有同志比他更好，讓真正能做事的人，引領新竹航向未來！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法