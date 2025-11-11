為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    歐洲議會開綠燈接待蕭美琴 林智群：20年前根本不可想像

    2025/11/11 12:47 即時新聞／綜合報導
    副總統蕭美琴。（美聯社）

    副總統蕭美琴。（美聯社）

    副總統蕭美琴7日出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）於歐洲議會舉辦的年會，創下我國副元首首度訪問非邦交國的紀錄。知名作家陳玉慧於臉書PO文指出，「就我印象中，蕭美琴副總統很優秀。但此行所謂『歐洲議會』之行成績並不彰，媒體卻大肆報導為大突破，可見目前台灣的國際空間多麼狹小艱難」，對此林智群則點出，「歐洲議會同意了，這本身就有政治意涵，認為台灣副總統來沒問題，就是一種突破」。

    林智群今日發文提及，前聯合報駐歐特派員陳玉慧酸蕭副總統去歐洲議會只是租場地。他認為，「歐洲議會是政治性組織，不是商業組織，不是什麼阿貓阿狗租場地，他們就會同意，歐洲議會同意了，這本身就有政治意涵（認為台灣副總統來沒問題、中國政府？誰理它啊！），就是一種突破」。

    林智群坦言，「如果只是租場地這麼簡單，那些講租場地的人（例如：黃國昌）怎麼不去聯合國機構租場地試試看，看看人家會不會借你？柯文哲之前去紐約，怎麼不去借聯合國機構的場地，要在紐約街頭吹風呢？再者，歐洲議會在比利時，比利時也開綠燈提供維安協助，這在20年前是不可想像的」。

    林智群接著說，「陳玉慧，有3個事情很有名。」第1個，當年（1994年）李登輝跟日本政府協調好要出訪廣島亞運會，已經拿到邀請函，這是重大外交突破，結果這個陳玉慧為了拿到獨家，追訪主辦單位，形成大陸關切，國際風波，李總統只好主動宣布棄訪。

    為了成就自己的一個獨家，把國家利益踩在腳下，像一頭熊闖進瓷器店裡面，到處亂問（新聞採訪專業在哪裡？），問到連中國政府都知道，出手干預，還真的很專業喔！

    第2個，陳玉慧要搬家，離開德國慕尼黑，把滿屋子的書捐給當地大學，要求外交官幫忙搬家，官員以「還有更重要的事得處理」拒絕，她寫臉書批評有什麼事比搬書重要嗎？有網友爆料陳玉慧不僅要求隔天就要搬，也沒聯絡慕尼黑大學要捐書，外交官變私人搬家工當然遭到斷然拒絕。第3個，用筆名「謝微笑」寫專欄，結果複製貼上「維基百科」的內容。

    網友看到PO文後相繼留言，有人說「如果只是花錢租場地就能進歐洲議會演講，那中國怎麼不先花錢租走就好？所以現在藍白草的意思是中國已經弱到連搶先佔場地的實力都沒有了嗎？」、「聽起來就是很典型那一種黨國教育下的巨嬰，活到老囂張到老的那種」、「酸葡萄心理的人，不管怎樣他都是要酸，因為自己支持的一方拿不出成績」。

    相關新聞請見︰

    旅德女作家搬書找外交官遭拒 氣PO文質疑外館態度

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播