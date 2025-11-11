通盤檢討財劃法修法 綠籲政院11月底前提修法草案

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

立法院朝野黨團今將針對「財政收支劃分法修法草案」進行協商。民進黨團幹事長鍾佳濱呼籲，行政院在11月底前就提出修法草案，不僅要把餅做大，讓地方政府能夠得到比過去更多統籌分配款，中央事權隨財政移撥地方也要明確化。他也向在野黨喊話，盼通盤檢討修法，不要「只見秋毫、不見輿薪。」

在藍白立委主導下，立法院去年12月20日三讀通過新版財劃法，卻因公式設計錯誤，導致有345億元無法發放，更造成部分縣市統籌分配款減少。對此，朝野立委、黨團均提出修法草案，今天將協商藍營所提相關草案。

鍾佳濱表示，今天10點進行財劃法協商，民進黨團呼籲，行政院長卓榮泰已承諾會在12月底前提出院版草案，但執政黨立委多次向行政院表達，因為本會期是預算會期，希望行政院在11月底前就能提出版本。

他說，財劃法歷經去年大修，在在野黨主導下，將中央統籌分配稅款大舉移到地方政府，但相關事權沒有隨之移撥，也造成財劃法未來執行困擾。今天要進行的協商，是離島本來要分配的統籌分配稅款，因為去年修法後造成一些障礙，民進黨團希望不要只見秋毫、不見輿薪，不要只做局部修改，應全盤檢討。

鍾佳濱再次呼籲，希望行政院在11月底前能夠提出財劃法的完整配套，不僅要把餅做大，讓地方政府都能夠得到比過去更多統籌分配的支應，中央主張事權隨財政移撥地方的作法，也應明確化，才不會未來中央政府和地方政府為了事權、為了財政移轉而有所爭執。

他也呼籲在野黨，對於財劃法的修改應全盤思考，千萬不要只做局部修改，這樣不能改變這段時間以來，財劃法所造成的紛爭，也呼籲行政院在和各地方財政當局討論過之後，也能夠提出一個完善的制度性解決方案。

鍾佳濱說，有多少錢辦多少事，錢少了做不了事，錢多了就要把事情做好，這是民進黨團對於財劃法未來整體制度性修改的態度，也希望在協商時，能得到一個制度性、全面性的解決。

