吳宗憲批不依法執行三讀法律 卓榮泰：立院通過任何法律不能破壞憲政體制

行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。國民黨立委吳宗憲質疑，立法院三讀通過的法律，行政院卻不依法執行；卓榮泰回應，立法院通過的任何法律，也不能破壞憲政體制。對於吳宗憲稱，只要被大法官宣告違憲之前，所有作為都是合法合憲；卓榮泰說，「委員您也有志於參選地方首長，如果地方議會增加預算，不經過您的同意，您作何感想？」

吳宗憲質詢時先舉三個例子，包括役男覺得兵役法違憲，聲請釋憲要拒絕入伍；人民覺得稅捐稽徵法違憲，聲請釋憲不繳稅；被判決確定有罪要入監服刑，聲請釋憲拒絕入監服刑，詢問卓揆是否可行。

卓榮泰表示，中華民國憲法規定，服兵役是國民應盡的義務，這件事很單純，沒有違憲的空間，委員不要用這件事情想要引證其他事情。繳稅也是一樣，政府課稅都是依法有據，依法繳稅，也是一種義務。而任何人被法律判決有罪，那就是法律最後的定讞。

吳宗憲指出，立法院三讀通過的也是法律，院長剛才一直說，法律有規定所以人民必須遵守，但行政院卻不遵守立院三讀通過的法律？卓榮泰回應，因為立法院通過的法律案、預算案，大幅增加行政院的支出，這些都違反憲法、預算法，他一而再、再而三提醒立法院各位委員，「你是法律出身，你應該清楚，不要為了政治目的，置法律於不顧」。

吳宗憲說，立法院議事錄記載相當清楚，內政部、警政署都有派人列席，不要再誤導國人沒有徵詢，不要繼續騙了；卓榮泰回應，「有沒有指出資金來源，有沒有進行必要的修法，都沒有」。吳宗憲則強調，一個沒有被憲法判決判定違憲的法律，就是已經生效的法律，行政院就有遵守的義務。

對此，卓榮泰表示，為什麼大法官不能做暫時處分，是你們封殺了大法官不是嗎，你們每次大法官行使同意權都不同意，讓他人數不通過。吳宗憲聞言表示，「現在時間暫停，我陪你去總統府請命，拜託總統趕快提名大法官人選好不好？」卓榮泰說，「總統府不是我們想去就可以去」。

吳宗憲表示，「總統沒有提人選」；卓榮泰說，「總統提了兩次」；吳宗憲說，「人選有問題」；卓榮泰說，「那你們為什麼要把人數設置成這樣子，讓大法官無法運作」；吳說，「你講那什麼話」？卓說，「我講台灣話啦」。

吳宗憲說，他們每一個人都負責任的實質審查，憑什麼說立法院審查出來的大法官不合格有錯；卓榮泰表示，形式上有實質審查，事實上是黨意凌駕一切；吳宗憲問，那民進黨全部投同意，是不是也凌駕民意？卓榮泰回應，他們都支持；吳宗憲說，「我今天不是來吵架的」；卓榮泰說，「你就是來吵架的」。

吳宗憲說，「您就是一個違法院長，讓民進黨政府失信於民」；卓榮泰說，「你今天是立委不是檢察官，無權在這裡說誰違法。立法院不依照憲法、預算法，大幅增加歲出，沒有徵詢行政院意見」。

卓榮泰強調，行政院已經說過，只要釋憲結果合憲，就會依法編列且追溯，如果違憲就不編列，如果編了萬一違憲，他會變成違憲的院長。

吳宗憲問，如果下個月合憲，追溯是要一次發、還是分次發？利息怎麼算？卓榮泰表示，會先把預算準備好，希望能夠在合憲的情況下，把財源找出來，能夠一次發就一次發，但前提如果是違憲當然不發，現在發了如果違憲，「我馬上變成違憲的院長不是嗎」？

吳宗憲表示，只要被大法官宣告違憲之前，所有作為都是合法合憲好不好；卓榮泰說，「委員您也有志於參選地方首長，如果地方議會增加預算，不經過您的同意，您作何感想？」

