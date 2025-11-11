為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蔡英文訪德國會 德議員：台灣的未來應由台灣人民決定

    2025/11/11 14:56 中央社
    前總統蔡英文（左）10日拜訪德國國會大廈，結束導覽行程後，送台灣伴手禮給德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）（右）表示謝意。（中央社）

    前總統蔡英文（左）10日拜訪德國國會大廈，結束導覽行程後，送台灣伴手禮給德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）（右）表示謝意。（中央社）

    前總統蔡英文今天受邀到德國國會大廈茶敘，會後由友台小組主席徐德分導覽參觀這座位於昔日東西德交界的歷史建築。徐德分想向台灣傳遞一個訊息，「台灣的未來應由台灣人民自由選出的議會來決定，這是我們支持的民主選擇」。

    茶敘與會者包括德國國會新任友台小組主席徐德分（Till Steffen）、今年甫卸下15年主席職務的威爾許（Klaus-Peter Willsch），以及德國聯邦教育部政務次長布蘭德（Michael Brand）、國防事務專家基塞維特（Roderich Kiesewetter）等跨黨派國會議員。

    蔡英文在茶會上致詞時表示，台德之間可望在未來展開更多合作。她說，德國擁有強大的科技與產業能力，台灣則有豐富的實踐經驗，「我們能夠攜手完成許多事，這應該是我們共同前進的方向」。

    茶敘後蔡英文由主席徐德分導覽國會大廈，導覽後蔡英文告訴記者，「這裡實在是好大好大的地方！」不僅能看到德國歷史的演進，也能感受到德國國會議員對問題與工作的投入，令她印象深刻。

    徐德分介紹，德國國會恰位於過去東西德交界，望向歷史，他想向台灣傳達一個訊息：「德國統一是由東西德兩邊自由選出的議會共同決定的，同樣地，台灣的未來應由台灣人民自由選出的議會來決定，這是我們支持的民主選擇」。

    德國國會大廈中庭有一座寫有「獻給人民」（Der Bevolkerung）的大型花圃裝置藝術，由國會議員各自從自己選區帶來一袋泥土倒入其中，象徵代議制度的多元與共榮，也呼應國家命運應由土地上生活的人們自己做主的精神。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播