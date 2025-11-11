黃國昌「養狗仔」風波延燒 周軒列週刊內容11點酸爆

黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌陷入養狗仔風波，週刊報導指出黃不僅引發黨內質疑，有白營參選人在掃街時還被民眾罵「養狗仔」。對此，政治工作者周軒列出多項週刊報導內容，更酸說「黃國昌最擔心的事情來了」。

周軒今日發文，並附上《鏡週刊》「黃國昌主席困境／卸任立委倒數不到3個月 黃國昌陽春主席陷3困境」報導截圖，接著羅列多項重點；美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元轉發周軒PO文也酸說「我連一秒鐘都嫌多」。

周軒提到，第1點，本刊掌握，柯文哲在9月初獲交保後，曾多次私下詢問黨內幕僚、黨工對2年條款的看法，多數人都支持柯當初立下的規定。再者，柯曾親口向一名黨內人士吐露看法說：「陽春黨主席也要能帶得動黨，才能證明他有沒有能力。」顯然並不認為白營需要靠「立院戰神黃國昌」在國會呼風喚雨。

第3點，知情人士轉述，柯交保、昌爆發狗仔事件後，柯私下曾對一名友人碎嘴問：「我看那個誰誰誰（指柯過去身邊的幕僚），現在也跑過去國昌那邊了？第4點，與柯家友好的醫界人士也向本刊透露，柯家人早就對黃國昌大動作率領全黨跑到北檢抗議、甚至辦走讀活動引發衝突的行徑頗有微詞。

第5點，白營也憂心，黃國昌一旦卸任立委後便失去國會保護傘，屆時若遭檢調約談、搜索，恐步柯後塵而衝擊白營。第6點，本刊掌握，一名藍營重量級本土派大老在一場私人聚會談及黃國昌時直言，從政幾十年來「沒看過有人這樣搞」，甚至還不客氣地對著席間本土樁腳罵昌說，政治人物去調資料、揭弊很合理，但這種聘狗仔、做政治偵防的行徑，根本就是「胎哥生的」（指骯髒）。

第7點，對於黃國昌的狗仔門風波，藍營多數人都持觀望態度，幾乎沒人想淌渾水聲援他，「因為不少人私下都擔心，我們會不會也有什麼被他拍過。」第8點，黃國昌因狗仔風波已受創，未來進入藍白合作深水區，身為黨主席的他要對藍營叫板的籌碼可能會減少，「表面上我們不方便說什麼，但藍營對此私下是樂觀其成」。

第9點，多名有意角逐明年底縣市議員的白營參選人告訴本刊，昌被爆指揮狗仔後，近期在掃街過程中，常遇到不少基層民眾對著他們大罵黃國昌「養狗仔」，讓他們無以回應，現在都不知道找昌來站台是加分還是扣分？第10點，一名非新北市的白營議員參選人說，昌接任主席後，重心都放在新北市，「他只顧想提名的4大金釵（周曉芸、陳語倢、陳怡君、林子宇）」，其他縣市都是「爹不疼、娘不愛」，甚至有參選人直接反問本刊記者：「他的4大金釵辦活動，錢到底都哪裡來的？」

最後第11點，「淡水河以南他都沒在管好嗎！」一名黨中央委員則用誇飾法告訴本刊，他接觸一些中南部選民「都不喜歡黃國昌」，遇到不少民眾都批昌「不好好講話，每次都用憤怒的眼神在回應問題」。

