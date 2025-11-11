為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文祭拜共諜 蔡正元：自以為是搞國共和解造成進退維谷

    2025/11/11 09:58 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨主席鄭麗文8日參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，上台致詞。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文8日參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，上台致詞。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文上週參加統派團體在馬場町所舉辦的白色恐怖活動，因現場出現共諜吳石照片及祭文引發爭議。前立委蔡正元今談及國共和解表示，國民黨常有人「自以爲是的搞和解」，跑去與毛澤東的共產黨精神和解，反而陷入否定反共的歷史而自失立場，祭拜馬場町就是這種自以爲是的和解所造成的進退維谷。

    蔡正元指出，中國共產黨的兩段歷史，中共從1949年10月1日至今有著驚人的歷史蛻變。1949年10月1日開始，毛澤東「用共產主義改變了中國」，1950年發動「鎮壓反革命」鞏固政權，1951年發動「三反五反」整肅工商業，1955年「肅清反革命運動」，1957年「大鳴大放運動」，1958年「人民公社化運動」，1958年「大耀進運動」，1958年「拔白旗 插紅旗運動」，1959年「反右傾運動」，1962年「四清五反運動」，1966年「文化大革命」，1975年「批鄧右傾翻案風」。

    蔡正元表示，這一連串的「運動」死傷枕藉功過自有公評，但把中國搞得貧窮落後卻是不爭的事實。蔣介石在這個階段的「反共」政策和理論是建立在什麼是中國應走的道路的爭論上，也有了國際輿論的依托和支撐。

    蔡正元說，但是1978年12月18日開始，鄧小平「用中國改變了共產主義」發明「中國特色社會主義」，主張實踐是檢驗真理的唯一標準，不管黑貓白貓，能抓老鼠就是好貓，「一國兩制 和平統一」至今47年造就了驚人的中國和平崛起。

    蔡正元表示，面對毛澤東式的共產黨，蔣介石搞反共是有一定的道理；但是面對鄧小平式的共產黨，再搞什麼反共就會顯得格格不入。因此不論前總統李登輝的「九二共識」，前副總統連戰的「連胡五項願景」，前總統馬英九的ECFA，都是國民黨面對鄧小平式的共產黨試圖走出一條國共和解交流合作的道路。

    蔡正元說，但上述和解交流的道路卻要面臨兩大障礙。一個是大障礙，國民黨輸掉選舉變成被民進黨鎮壓的對象，兩岸的問題也從「中國道路」的爭論變質爲「一中一台」的統獨問題；一個是小障礙，大陸不斷有影片在「複習」國共鬥爭的歷史，大都是拿毛澤東時代的共產黨的視角在審判蔣介石時代的國民黨的作爲，而不是「習馬會」時代確立了的連戰和胡錦濤所建立的國共諒解。

    蔡正元說，國民黨夾在這些歷史矛盾中，既要面對民進黨的殘酷鬥爭，也要面對美國勢力的龐大壓力，更要面對共產黨難以解讀的政策變化，國民黨難免常陷入不知所措的慌亂中。國民黨因此常有人「自以爲是的搞和解」，結果卻不是與鄧小平的共產黨實質和解，而是跑去與毛澤東的共產黨精神和解，反而陷入否定反共的歷史而自失立場，祭拜馬場町就是這種自以爲是的和解所造成的進退維谷，尤其是大陸影片《沉默的榮耀》熱映後，問題更是麻煩。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播