為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台東縣徽與日本公司9成雷同？ 議員︰仿冒必究

    2025/11/11 09:56 記者黃明堂／台東報導
    日本高瀨建設公司標誌。（記者黃明堂攝）

    日本高瀨建設公司標誌。（記者黃明堂攝）

    台東縣府3年前設計新的縣徽，採用線條式簡約設計，在今天的台東縣議會質詢中，縣議員陳宏宗質疑縣府與日本上市建設公司所使用的企業標誌在視覺上高度雷同，存在嚴重的「仿冒」爭議。文化處長李吉崇答覆相信縣徽是原創的，縣長饒慶鈴也說，兩個圖案看起來不像。陳宏宗要求文化處必須立即展開調查，並向議會報告說明。

    台東縣徽數十年來使用蝴蝶蘭圖案，縣府於3年前改用新的形象識別，以「東字」的5條橫線象徵台東視覺印象的「公路線、海岸線、山稜線、地平線」以及向外擴散的「影響力」，並呼應「視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺」五感體驗。

    陳宏宗今天在在質詢中播放2個圖案，一個是台東縣徽，另個是日本高瀨建設公司的企業標誌，兩者都採線條式設計，兩者都有5條線，最底線為尖形，差別在顏色，及縣徽頂端有圓點。陳宏宗說，去掉顏色，兩者相似度達9成以上，如果這家公司的人到台東，一定覺得公司的標誌怎會跑這裡來？這家公司已經數十年，台東縣徽則才3年，縣府列席備詢官員穿的衣服上都掛著縣徽，縣徽代表著台東縣的形象，若存在仿冒爭議，將對縣府和台東縣帶來負面影響。

    陳宏宗說，之前文化處辦台東光祭，其中一件作品也被台東大學的教授質疑與自己的作品很像，這類質疑已經在台東發生過多次，高瀨與日本一家擁有數十年歷史的上市公司標誌進行比對，特別要求將兩者「去除顏色」後觀察。

    面對議員的質疑，文化處長李吉崇回應表示，「仿冒」與否有其專業的「標準在」，設計過程曾經過「公共參與」和「專業團隊」的設計。他相信當初的設計團隊是「原創」的，對於議員提出的相似性爭議，他將會進一步「再去了解」。農業處長許家豪說「台東縣徽」比較漂亮，縣長饒慶鈴則說兩者看起來不像。

    陳宏宗強調：「仿冒必究」，文化處長必須盡快向「原創者問一下」，了解清楚後再向議會提出報告與說明。

    台東縣徵。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣徵。（記者黃明堂翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播