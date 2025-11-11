酸黃國昌被嘲諷「胎哥生的」 吳靜怡：民眾黨版圖髮際線不斷往後退

黃國昌陷入養狗仔風波，週刊報導指黃不僅引發黨內質疑，有白營參選人在掃街時還被民眾罵「養狗仔」，連藍營內部對黃國昌的領導風格不滿，私下以「胎哥生的」等粗魯語言批評黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌陷入養狗仔風波，週刊報導指黃不僅引發黨內質疑，有白營參選人在掃街時還被民眾罵「養狗仔」，連藍營內部對黃國昌的領導風格不滿，私下以「胎哥生的」等粗魯語言批評黃國昌。對此媒體人吳靜怡也直言，藍白之間充滿高度互相利用、低度互信，她也諷刺「民眾黨的版圖髮際線不斷往後退！」

吳靜怡在臉書發文指出，在民眾黨內部，黃國昌現在同時扮演三個角色：柯文哲的「必要戰將」、藍營本土派眼中的「狗仔政治玩家」以及民眾黨基層口中的「只顧淡水河以北的主席」。

吳靜怡表示，柯文哲在交保後多次表態堅持「兩年條款」，間接嗆聲黃國昌等立委「難道當立委才能做事？」，引發黨內權力拉鋸。同時，藍營內部對黃國昌的領導風格不滿，私下以「胎哥生的」等粗魯語言批評其養狗仔搞媒體行為，黃國昌一路政治形象從改革者到「胎哥生的」，養狗仔事件把黃國昌推進灰色地帶，也就是藍白如果要談整合，國民黨還需要花很多時間安撫一大群人。

吳靜怡提到，民眾黨內部抱怨黃國昌的基層人員眾多，新北「四大金釵」是黃國昌親自點名、全力加持，但也有人質疑「淡水河以南，他都沒在管好嗎！」外縣市參選人也自嘲：「我們好像要找國際救援組織。」

吳靜怡指出，柯文哲私下說過，即便是陽春黨主席，也要能「帶得動黨」，但白營人士坦承，一旦黃失去質詢與國會攻防，對外的能見度與實際影響力都會被削弱，多名有意角逐明年底縣市議員的白營參選人抱怨，黃國昌被爆指揮狗仔後，確實激起部分「小草」的凝聚力，但一般基層民眾在掃街時卻常對著他們罵「養狗仔」，連要不要請黃來站台，都不知道是加分還是扣分。

吳靜怡表示，三月之前，如果藍白談不攏，黃國昌就會繼續往「新北市長候選人」的方向前進，民眾黨選擇不是坐在月台上乾等藍營！這也是為什麼，藍營本土大老會一邊罵他「胎哥生的」，一邊又在盤算讓黃國昌順勢落日。

吳靜怡直言，藍白之間，充滿的是高度互相利用、低度互信的現實政治，柯文哲交給黃國昌的江山，沒想到只剩淡水河以北！她也諷刺「民眾黨的版圖髮際線不斷往後退！」

