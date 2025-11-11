參選拚治安 陳以信：4年增400名警力追上高雄水準

爭取國民黨南市長候選人初選的前立委陳以信，端出四年任內共增加台南四百名警力的政見。（資料照，民眾提供）

爭取國民黨提名台南市長候選人的前立委陳以信，今（11）日公布第12項政見，宣布他若選上市長、將在4年任內每年增聘100名警察，總計增加400名警力，讓台南警民比例追上鄰近高雄市水準，根本解決警力長期不足問題，避免治安惡化與「犯罪移轉效應」的發生。

陳以信指出，內政部警政署最新2024年度統計，台南治安狀況在六都中表現明顯落後：每10萬人口犯罪率達1867件，高居六都第二；竊盜犯罪率243件為六都最高；重大暴力犯罪44件，就人口比例計算同樣最嚴重。他認為這些數據背後有多重原因，但「警力不足」是最核心的制度性問題。

「警察太少，就看不到警察」。陳以信表示，依照治安理論，一個地區警力不足、見警率低，會削弱威懾效果，犯罪者容易選擇在風險較低的地區犯案；而警力長期吃緊，也使基層勤務過重，導致怠惰、吃案等問題接連發生，形成惡性循環。

他說，從2020年底震驚社會的馬來西亞女大學生命案開始，他就深入研究台南治安問題，發現警力不足是潛在結構性原因之一。他擔任立委期間、多次質詢內政部與警政署，要求中央增補台南警力，但未獲正面回應，「既然中央不做，我就要當市長來做。」

陳以信進一步比較高雄、台南兩市警力結構，高雄市現有員警7053人、人口272萬人，警民比例為每10萬人259名；台南員警僅4385人、人口186萬，警民比僅236名。若要追上高雄水準，台南至少需增加約400位警察。

在財政上，他指出，台南警政預算編制員額原為4657人，實際僅有4385人，有272人缺額，若分4年逐步補足，預算僅需增加約2億元，占警政預算約3%，「在可負擔的範圍內就能有效強化治安。」

陳以信強調說：「我是警察子弟，最了解警察的辛苦」，治安差不能全怪警察，而是市府長期忽略警力結構問題，導致警察工作超時超壓。他承諾當選市長後，將從增加警力做起，全面提升見警率與巡邏覆蓋率，重建台南市民的安全感。

