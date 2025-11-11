陳玉慧發文酸蕭美琴修改17次 朱宥勳諷：這題沒有維基百科可抄襲

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025峰會在布魯塞爾歐洲議會展開，台灣副總統蕭美琴7日晚間在外交部長林佳龍等人陪同下出席並發表演說。（美聯社）

副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）大會發表演說，卻遭部分人士攻擊，甚至造謠是台灣捐贈80億歐元交換演講。針對作家陳玉慧發文酸蕭副總統，不少網友質疑陳玉慧發文後又不斷修改，說法一變再變，修改次數多達17次。作家朱宥勳也發文諷刺陳，「陳玉慧講外交議題，真的是非常適合。畢竟他是台灣作家裡面，最懂外交官應該做什麼工作的人。像是幫他搬家之類的！」

陳玉慧週一中午在臉書發文稱，「就我印象中，蕭美琴副總統很優秀。但此行所謂歐洲議會之行成績並不彰，媒體卻大肆報導是大成功，我認為有點過頭了」、「蕭美琴是走進了歐洲議會大樓，但未以副總統身分出席。」引發外界議論。但隨後這則發文不斷被修改，從中午12點27分至晚間10點18分，修改次數多達17次。

綜觀陳玉慧發文的18次編輯版本，在第一段的寫法，

第1版為「就我印象中，蕭美琴副總統很優秀。……我認為有點過頭了。」

第2版修改為「就我印象中，蕭美琴很優秀。……我認為有點過譽了。」

第3版修改為「就我印象中，蕭美琴副總統很優秀。……我認為有點過頭了。」

第11版修改為「媒體卻大肆報導為大成功，甚至還說私下捐款八十億才得以成行，我認為有點太過頭了。」

第12版修改為「媒體卻大肆報導為大成功，甚至還傳出私下捐款八十億才得以成行？」

第13版修改為「媒體卻大肆報導為大成功，我認為有點過頭了。」

第14版修改為「媒體卻大肆報導為大成功，甚至還有人說捐款八十億才能成行，不值得。」

第15版才修改為「媒體卻大肆報導為大突破，可見目前台灣的國際空間多麼狹小艱難。」

至於在最後一段，

第1版原本寫說「蕭美琴是走進了歐洲議會大樓，但未以副總統身分出席。」

第4版修改為「蕭美琴是走進了歐洲議會大樓，但未以副總統身分走入。」

第7版修改在「蕭美琴是走進了歐洲議會大樓，但未以副總統身分走入。」之後，添加了「可以理解台灣外交環境處境艱難，但事實還是要求是。」

第10版修改為「蕭美琴是走進了歐洲議會大樓，但未以副總統身分在歐洲議會演講。」

第15版修改在「蕭美琴是走進了歐洲議會大樓，但未以副總統身分在歐洲議會演講。」之後，增加「但至少也走進去了。」但刪除了「可以理解台灣外交環境處境艱難，但事實還是要求是。」

第18版則是又將「但至少也走進去了。」這一句刪除。

對此不少網友議論為何一改再改，並質疑「改了17還18次，太精彩了」，朱宥勳也表示「她改文改到面目全非了XD」。在社群上也有網友分享陳玉慧過去曾引發不少爭議，包含「曾經因為過度追查新聞，導致李登輝破冰外交計劃告吹，本人還洋洋得意」、「曾以筆名『謝微笑』寫專欄，但後來被發現抄襲維基百科，本人宣稱『高度抄寫』是大師常用的文學手法」、「曾發文批評台灣駐德國外交官不幫忙他處理捐書事宜。因為他要搬家，家裡書太多了他想捐給慕尼黑大學」。

對此朱宥勳也發文酸「陳玉慧講外交議題，真的是非常適合。畢竟他是台灣作家裡面，最懂外交官應該做什麼工作的人。像是幫他搬家之類的！而且我完全相信，陳玉慧評論外交議題的文章，一定是他自己寫的。畢竟這一題沒有維基百科可以抄襲！」

