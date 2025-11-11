竹縣敬老愛心卡5萬多張 年補助款僅編4930萬 議員諷「愛心只做一半」

民進黨新竹縣議員楊昌德（右）直接嗆新竹縣府社會處長陳欣怡（左）說，新竹縣的敬老、愛心卡「愛心只做一半」。（記者黃美珠攝）

新竹縣敬老卡和愛心卡到今年9月底共5萬2563張，持卡人每月可獲縣府補助500點，作為出行乘車的補助費。民進黨新竹縣議員楊昌德以此換算，每張卡年應可獲6000元補助款，5萬多張總預算應有3億1537萬8000元，但縣府社會處明年度卻僅編4930萬，是前述總額的6分之1，根本「愛心只做一半」。

楊昌德說，縣府用持卡人未必每月都會使用來抓預算，卻沒反省持卡人之所以不愛用、不多用，主因還是在這張卡不好用，限搭乘台鐵等特定運具才行，反觀新竹市在農會、藥局消費也可，所以要求縣府加碼補助到800點外，把觀光景點、農會以及藥局都納入使用範圍。

縣府社會處長陳欣怡說，敬老愛心卡限縮用在乘車補助，用意在鼓勵長者多多走出家門、擴大參與社會。議員希望增加消費功能，他們除要回歸政策立意、評估縣府財政能力，也得盤點現行老人福利措施以免疊床架屋。

她說，新竹縣是全台屈指可數，排富後仍同時發放「老人年金」跟「敬老禮金」。今年1到9月這2項合計請領人口占比就高達48.21%；且不管年金還是禮金，長輩一樣都可以用於消費，還不受限只能在農會和藥局。

至於全年補助預算僅編4930萬，是參酌預算實際執行狀況而來。同樣到9月底，僅單純花用在客運、小黃以及台鐵等的交通費上，4萬5千多張敬老卡實際核銷2617萬0431元，共79萬8450人次受惠，6889張愛心卡則核銷488萬5424元，有21萬0627人次受益，相信前述預算金額明年度應足夠支應。

