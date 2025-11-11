蕭美琴歐洲議會演說遭抹黑 胡采蘋：沒有必要把自己搞得那麼下作

副總統蕭美琴7日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於歐洲議會舉行的年度峰會發表演說，歐洲議會議長、歐盟對外事務部、比利時外交部皆對蕭美琴訪問行程知情。（中央社）

副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）大會發表演說，卻遭部分人士攻擊，甚至造謠是台灣捐贈80億歐元交換演講。財經網美胡采蘋直言，沒有必要為了黨派之爭，把別人的努力說成是花大錢租場地求出席。她也強調，網路鄉民胡說八道也就算了，政治人物真的沒有必要把自己搞得那麼下作。

胡采蘋在臉書發文指出，我們國家的外館人員是非常艱難的，我聽過無數的僑界、留學生講述，台灣的外交官是如何在國際活動中被欺負，只要是中國大使在的地方，他們做的第一件事就是去逼迫主辦方把台灣的外交人員趕出去。

胡采蘋表示，我們的外交官也會有一些變通的辦法，例如請對方來家裡吃飯，參加半私人的活動，還有很多折衷的安排，都讓人感到佩服。總之他們是在一個很艱難的處境裡，把我們的國家帶在身上。

胡采蘋直言，台灣的外交困境到了2018年前後開始大逆轉，各國逐漸不再容忍中國外交官的蠻橫要求。尤其是疫情期間台灣大獲成功，成為全世界的焦點，各國開始認為台灣很酷，台灣人很厲害，各國對台灣另眼相看，把我們當作朋友，外館人員的處境也逐漸好轉。

胡采蘋強調，這次副總統能在歐洲議會演講，那是不知道多少外館人員突破萬難才能成就的事情，他們這麼多年來都在為了台灣努力，他們值得我們的掌聲。

胡采蘋直言，稱讚別人並沒有很難，沒有必要為了黨派之爭，把別人的努力說成是花大錢租場地求出席，你自輕自賤沒有關係，但別人是努力不懈的在為了國家工作。網路鄉民胡說八道也就算了，政治人物真的沒有必要把自己搞得那麼下作。

胡采蘋透露，她也看到大學時的社團同學，在臉書貼出副總統訪問歐洲議會的照片。她表示「我不知道我的社團同學會不會看到這篇貼文，但是我知道外交部一定會有很多人看到，我想說一句你們真的很棒，這麼多年都沒有放棄為了國家努力，將來我們還會更好，我們都會為台灣創造更多奇蹟」。

