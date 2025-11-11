黃國昌騎自行車挑戰「北高360」 四叉貓揪一細節覺得「怪怪的」

「四叉貓」質疑，「北高360」的參加者都有在頭盔上貼編號，以及在帽子後面綁帽尾帶，並以同樣參加活動的藝人王仁甫做比對，質疑「國昌老師是忘了貼忘了綁？還是忘了繳報名費所以沒拿到編號貼紙呢」。（圖擷取自黃國昌臉書）

民眾黨主席黃國昌7日深夜參加「北高360」挑戰活動，騎自行車挑戰新北八里到高雄左營360公里，黃國昌10日下午在臉書貼出活動照片，表示他完成「北高360」挑戰。不過網紅「四叉貓」劉宇質疑，「北高360」的參加者都有在頭盔上貼編號，以及在帽子後面綁帽尾帶，並以同樣參加活動的藝人王仁甫做比對，質疑「國昌老師是忘了貼忘了綁？還是忘了繳報名費所以沒拿到編號貼紙呢」。

四叉貓首先提到：「雖然不是很重要，但我還是提一下，很多人不知道，黃國昌在11月8日（六）參加『北高360』活動，從新北的八里廖添丁廟，騎到高雄左營屏山國小，大約360公里，黃國昌公布好幾張騎自行車的照片，但我一個小問題，為什麼國昌老師的安全帽上沒有編號貼紙？他的安全帽後面也沒有帽尾帶呢？我想問國昌老師是忘了貼忘了綁？還是忘了繳報名費所以沒拿到編號貼紙呢？」

請繼續往下閱讀...

四叉貓指出，他打開「北高360」活動官網，活動規則寫著「頭盔帽貼請貼於安全帽正前方」、「帽尾帶繫於安全帽後方」。四叉貓也以王仁甫的照片當範例，每個參賽者頭盔上都有貼編號，安全帽後面要綁帽尾帶，就只有黃國昌沒貼沒綁？

四叉貓隨後也說：「我沒有質疑黃國昌假裝參加騎自行車活動擺拍啦，畢竟王仁甫認證國昌老師最少騎了26公里，我只是想問為什麼黃國昌身上都沒有該活動的識別號碼牌呢？當然國昌老師也可能放在口袋忘了貼，我就問問應該可以吧！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法