變節共諜「吳石」致老蔣「單向透明」 坑害徐蚌會戰55萬國軍

國民黨主席鄭麗文8日到台北市馬場町公園參加統派團體「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，現場布置的追思對象就包括共諜吳石、朱楓等人。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨新任主席鄭麗文、副主席季麟連本（11）月8日前往統派社團「台灣地區政治受難人互助會」 在台北市馬場町紀念公園的「秋祭」追思慰靈大會，追思對象包括共諜吳石、朱楓、陳寶倉等人，引起黨內外及社會各界詫異。前軍情局長、已退役7年餘的陸軍中將劉德良本月1日演講時指出，人員情報在科技發達的現代仍具其重要性，國軍中的共諜將領郭汝瑰等人在「徐蚌會戰（中方稱淮海戰役）」洩漏軍機，導致前總統蔣介石桌上放了作戰計畫，老共的毛澤東桌上也放了我方作戰計畫，對中共「單向透明」導致徐蚌會戰短短66天內國軍損失55.5萬人，數字驚人。

本報8日直擊，儘管鄭麗文宣稱受邀及赴約前，已再三向主辦方確認沒有提及吳石，但無論是活動前宣傳、給媒體的採訪通知，或者現場的「遺像」和活動手冊，都將吳石及同夥共諜列為「犧牲烈士」，而鄭麗文及黃埔出生的退役海陸上將季麟連，仍在多首紅色歌曲中，向主辦方所謂「先烈」獻花圈、鞠躬。

據了解，吳石1936年已授國軍陸軍少將，但在1948年徐蚌會戰前就已是中共地下黨員，將「淮海戰場形勢圖」、「敵我雙方兵力位置圖 」洩露給共軍，加上當時同樣為中共特工的國防部作戰廳廳長（相當於現在的聯三次長負責作戰計畫）郭汝瑰所洩露的作戰計畫，並以「看似軍事上合理，但實務上極不利於國軍」的「完美失誤」，令國軍大敗徐蚌。

前國防部軍情局長、退役陸軍中將劉德良2025年11月1日在一場演講中說明人員情報之於國家安全的重要性，他以共諜害國軍徐蚌會戰大敗為例指出國軍情報作戰失敗導致敗果。不過，他也強調，「叛國者都不會有好下場」。（資料照，記者方賓照攝）

劉德良本月初在「台灣勵志協會」演講時就曾指出，徐蚌會戰從1948年11月6日一直打到1949年1月10日，只打了66天，卻是國共內戰最關鍵的一場戰役，此役結束後國軍基本上已無還手餘地，一路敗退至撤台。

劉德良說，當時郭汝瑰是第三廳作戰廳廳長，就是現在的聯三次長，所有作戰計畫都在他手上，意即「徐蚌會戰開打前，蔣先生桌上放了我方的作戰計畫，老共的老毛桌上也放了我們的作戰計畫」，「單向透明」。

徐蚌會戰凸顯國軍情報作戰失敗 劉德良：叛國者不會有好下場

劉德良回顧過去在戰院教戰史的經驗總結指出，徐蚌會戰66天中，大概就是開打的首日一夜之間，我軍部隊被分割包圍，然後在突圍、被包圍、突圍、被包圍間循環，最後彈盡糧絕，不是投降就是被殺、被捕，最後在短短66天之內損失55.5萬人，這是非常嚇人的數字，現在的俄烏戰爭、中東戰爭分別4年和2年，也不一定有這麼多陣亡。

劉德良強調「人員情報」的重要性，他說，郭汝瑰擔任作戰次長，就讓國軍一敗塗地，雖不是一人決定整個戰場，但起了非常重要的關鍵地位，而後續蔣先生還是很器重他，退守江南後又任命他當22兵團司令，但沒想到1949年12月中共建政僅2月，他就率部投共了，完全搗毀老蔣「徐圖後舉」的大計畫，只能敗退台灣。

劉德良指出，這顯示中華民國在情報作戰的失敗，當然當時的共諜並非只有郭一人，但這個人確實很關鍵，在軍事作戰下，也造成國軍退守台灣、兩岸對抗到今天。不過，劉也強調「叛國者是不會有好下場的」，這些人投共後，毛澤東批示「降級安排、控制使用、就地消化、逐步淘汰」，哪怕在現代的企業界都一樣，跳槽未必是好事。

吳石來台後持續洩漏軍機 衝擊台灣防衛安全

然而，和郭汝瑰在中共建政後迅速掀牌投共不同，吳石選擇隨國府撤退來台，官拜國防部參謀本部中將參謀次長，持續為中共進行間諜滲透工作，利用職務之便，蒐集軍事機密資料，派舊部前往轉交中共人員，也和朱楓密會6次從未被發現。

吳石所洩情資包括「台灣戰區戰略防禦圖」，最新繪製的「海防前線陣地兵力、火器配置圖」，各防區的「敵我態勢圖」，台灣海峽、海區的海流資料，台灣島各戰略登陸點的地理資料分析，以及當時國軍軍力、人員、裝備所有詳細資料。

吳石甚至將三軍戰鬥部隊團以上軍官、主要軍事機關科長以上人員名冊，以及「關於大陸失陷後組織全國性游擊武裝的應變計畫」，5個戡亂區及15個重點游擊根據地的負責人名單和兵力配備等，所有攸關台海態勢及安全的絕密軍事情報，交給朱楓，轉交中共華東局情報部和總參作戰部。

國民黨主席鄭麗文8日參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，上台致詞。（記者塗建榮攝）

中國追認「革命烈士」 涉台系統受命學習「吳石精神」

中華人民共和國1965年之後追認吳石、朱楓、陳寶倉等人為「革命烈士」。中國央視9月底首播電視劇「沉默的榮耀」，並由愛奇藝等串流平台同步播出，除慶祝中共建政76週年外，也企圖以此美化吳石等共諜的「隱蔽戰線工作」，透過中國網路社群傳散後，台灣甚至傳有自稱受中國網友託付的人士出現在馬場町的土丘獻花、燒紙，一度在台灣社群引起爭議，8日鄭麗文也出席統派團體活動，遙向印有「犧牲烈士」的吳石等人遺像獻花圈祭祀，也因此被外界痛批「認賊做父」。

國台辦發言人陳彬華曾就該劇表示，「吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等『先烈』的犧牲，人民不會忘記」，與近日在萬華馬場町藉白色恐怖之名，行祭拜共諜之實的團體口徑一致，也印證本報近日獨家踢爆中國涉台系統在全國政協主席王滬寧令下，全面學習所謂「吳石精神」的動向。

