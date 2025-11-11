颱風前夕花蓮縣府臉書封鎖縣民 張育萌諷：要徐榛蔚開恩才解封？

花蓮縣長徐榛蔚會在臉書發布許多防災資訊，張育萌發文批評，有花蓮縣民反映早就被封鎖，無法看到緊急訊息。（資料照）

鳳凰颱風持續逼近台灣，預估將帶來強風豪雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖週一也發布紅色警戒，台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文批評，花蓮縣長徐榛蔚雖會在臉書發布許多防災資訊，卻有民眾反映早就被封鎖，無法看到緊急訊息。縣府竟稱看不到颱風資訊，可以打1999向縣府反應，讓他質疑「是要徐榛蔚開恩，解除封鎖嗎？」

張育萌在臉書發文指出，請問徐榛蔚，哪一個縣市的居民會被自己縣府封鎖、看不到颱風訊息？對於鳳凰颱風逼近，花蓮縣府承認有封鎖帳號，竟然還說，如果鄉親帳號被封鎖而看不到颱風資訊，可以打1999向縣府反映，他質疑：「是要徐榛蔚開恩，解除封鎖嗎？」

張育萌表示，週日晚上林保署就通知花蓮縣府，馬太鞍溪堰塞湖週一會發布紅色警戒。當天晚上10點，光復鄉有村長宣布隔天早上7點，全村撤村。災民反映，有老人家經歷上次的災難，根本不敢睡，撐到一早6點就去排隊。

張育萌批評，誇張的是，這段過程，縣府堅持不宣布停班停課，所以其他人在撤離的時候，住在光復的居民或老師，一早還是出門挺進災區上班上課。結果第一堂課都快開始了——7點54分，花蓮縣府宣布光復鄉當天停止上班上課。

張育萌質疑：「我的老天啊，是要等花蓮縣府開門上班，才能開會討論要不要停班停課嗎？」

張育萌也指出，有大華村的村民，上次洪災摩托車被沖走，這次趕快把新的車騎到瑞穗放好。

張育萌提到，上個月季連成已經演練一次給花蓮縣府看了。這次大馬村的災民就抱怨，預演的時候有救護車來，但這次中央已經發布紅色警戒，卻沒看到救護車的蹤影。他質疑縣府拖到最後一刻才停班停課，讓災民手忙腳亂。

張育萌也透露，上次洪災過後，縣府就說會把資訊都公布在「馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」。但如果你現在點進這個資訊專區，最新的公告卻是上週四，花蓮縣府募到300組餐桌椅呢。對此他也在文末直言「颱風逼近，天佑台灣、天佑花蓮」。

