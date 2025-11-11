為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    自爆去中國都沒人買他的商品！館長崩潰噴粉絲：X的你們像個人嗎？

    2025/11/11 00:37 即時新聞／綜合報導
    館長抱怨粉絲都不買他的商品。（圖翻攝自館長惡名昭彰）

    剛結束三度中國行的網紅「館長」陳之漢，回台後開直播抱怨自己這次去中國，電商的業績非常差，還忍不住噴館粉「你們像個人嗎？」，都不買他的商品，大家應該要多多力挺他。其發言曝光後，引發大批網友嘲諷。

    館長月25日又到中國飛往北京展開為期12天的中國之旅，返回台灣後於6日開直播分享這趟行程。直播到一半，館長工商起自家抱枕，突然抱怨起自己的粉絲：「X的沒有回來工商，你們都沒有買！你們像個人嗎？去了12天，花了這麼多錢，帶給你們這麼好看的節目，結果這12天……業績之差喔！摸摸你們的良心！雖然你們沒有，這樣對嗎？」

    臉書粉專「打馬悍將粉絲團」10日分享館長的發言，湧入數千名網友嘲諷「你的健身房還沒倒，就該偷笑了」、「怎麼看他賠錢就有一種莫名的爽感」、「不買剛好而已快倒ㄧ倒」、「節目的好壞不是你自己說算，是看觀眾買不買單吧」、「看他這麼崩潰，真的好爽喔」、「山窮水盡一路走好不送了」、「開始情勒了，超好笑」、「就是有良心才不會跟你買啊！」、「爛貨還要人家買」。

