里長等赴中旅遊涉反滲透法逆轉無罪 檢上訴最高院請求撤銷改判

旅行社業者招攬里長等人赴中旅遊涉反滲透法等罪，被高雄高分院改判無罪，高雄高分檢不服提起上訴，要求最高院撤銷改判。（記者鮑建信攝）

喬安旅行社負責人蘇惠美、台灣中國旅行社經理莊俊雄，招攬里長等人赴中旅遊，被控反滲透法等罪，經高等法院高雄分院大逆轉判決無罪後，高檢署高雄分署正式提起上訴，要求最高法院撤銷改判。

據了解，2023年11月初，適逢總統和立委選舉期間，被告蘇惠美接獲廈門市廈門建發旅行社副總經理戴曉輝指示，為促進兩岸和諧，需安排至少3團旅遊行程，成員包括里長，比例為1比5，所有費用均由對方負擔。

蘇女與莊男談論後，由他招攬前金區民生里里長黃博群、榮復里里長顏炳豪及里民前往，里長免費，其餘人每人收取6000元費用。同年12月5日至9日，蘇等人接受台港澳事務辦公室等單位落地招待，對方並暗示團員不要支持民進黨推薦總統候選人賴清德。

高雄地院依違反正副總統選舉罷免法等罪，判處蘇女和莊各有期徒刑3年半﹔里長黃博群等2人則依刑法妨害投票罪，各處徒刑4個月、褫奪公權1年，蘇等人不服上訴。

高雄高分院指出，全部團員均明確指證，未曾聽聞有起訴意旨所指的「大陸地區台辦人員餐聚時對有投票權團宣傳兩岸一家親政治理念，暗指團員就政黨票、總統應支持任何特定對象或政黨」，因此認定罪證不足。

高雄高分檢上訴指出，里長等人前往旅遊時間與國內大選接近，旅費由對岸支付，並曾與港澳人士接觸，要求撤銷改判有罪。

