    性感正妹要參選？原來是彰化議員黃柏瑜的美女牙醫「水某」宣傳健行

    2025/11/10 21:21 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣議員黃柏瑜的牙醫妻子黃倩儀。（黃柏瑜提供）

    彰化縣議員黃柏瑜的牙醫妻子黃倩儀。（黃柏瑜提供）

    牙醫黃倩儀超大看板，吸引所有人目光。（民眾提供）

    牙醫黃倩儀超大看板，吸引所有人目光。（民眾提供）

    彰化縣議員黃柏瑜（左）與牙醫妻子黃倩儀（右）。（黃柏瑜提供）

    彰化縣議員黃柏瑜（左）與牙醫妻子黃倩儀（右）。（黃柏瑜提供）

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣花壇鄉近來出現大幅的美女看板，許多人都以為這位花壇國際青商會的會長黃倩儀，是為選戰打知名度的美女刺客。黃倩儀強調，她是縣議員黃柏瑜的妻子，也是牙醫師，完全沒有參選的打算，只是為了宣傳11月16日的千人健行活動！

    黃倩儀表示，她今年接下花壇國際青商會的會長工作，剛好今年也升格當媽媽，就在一面當新手媽媽，同時要兼顧牙醫工作，還要忙著會長任務，為了打響11月16日在虎山巖廣場登場的健行活動，才會製作大幅看板，目前預計將有超過千人參與。

    黃柏瑜指出，老婆的看板討論度很高，他對於妻子的打扮向來都是抱著尊重的態度，老婆在上次參選有陪他掃街拜票，雖然在家中很少討論到政治話題，但妻子對他從政則是百分之百的支持，讓他放心參與政治，為理想奮鬥。

    牙醫黃倩儀與幸福企業的超跑合照。（黃柏瑜提供）

    牙醫黃倩儀與幸福企業的超跑合照。（黃柏瑜提供）

