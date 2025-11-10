鳳凰變「樺加沙」竹市府粉專小編戲謔留言 網轟：去拿離職單吧

新竹市政府小編出包，鳳凰颱風誤植成樺加沙颱風圖卡。（記者洪美秀翻攝）

鳳凰颱風進逼台灣，包括花蓮縣、澎湖縣和宜蘭縣已宣布明天（11日）停班停課，新竹市政府晚間宣布因颱風未達停班課標準，明天（11日）正常上班上課。但市政府臉書粉專小編卻將鳳凰颱風誤植成樺加沙颱風，甚至還留言「抱歉、小編太想放假眼殘，發錯圖卡」，戲謔的口吻遭網友及市民痛批，事關市民生活的重要資訊，市府小編居然還開玩笑留言，網友批「那請去拿離職單好嗎？這個能開玩笑？」也有網友稱新竹的風超大，連建築鷹架及號誌線纜都倒了，市府官員開車上班，根本不懂騎車族的辛苦與危險。

新竹市府小編的官方資訊出現弄錯圖卡一事，市府回應稱，小編臉書圖卡張貼操作失誤，深感抱歉。但小編留言「太想放假眼殘，發錯圖卡」，讓網友炸鍋，直稱颱風侵台攸關國人生命安全，市府居然放縱小編用開玩笑的口吻留言，是把政府的責任當兒戲，如何取信於市民？

此外，很多網友也留言「政府官員出入都是轎車，哪能懂摩托車、通勤族的痛苦，風大雨大，上下班（學）會有多塞多不方便啊，還想放假打錯字，這個理由才扯，官方發佈訊息還這樣不謹慎，太扯了吧。」「今天騎車在路上風真的超大，非常危險，完全無法控制直接被吹到路邊，停紅燈也很努力在維持車子不要倒下，這樣的風真的適合上班上課嗎？就連寶山路也有鷹架倒塌，拜託市長，走出去看看吧！」「公道五路一直修及封路，要如何上班？」

新竹市政府小編出包，還開玩笑留言，網友開轟：鷹架及號誌線纜都倒了，小編去拿離職單吧。（記者洪美秀翻攝）

正確的圖卡。（記者洪美秀翻攝）

