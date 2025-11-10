學者：馬尼拉南海對話聚焦台灣 中國代表受不了

第二屆「馬尼拉南海對話」上週落幕，與會的政治大學國關中心副主任陳至潔今受訪表示，由於中國施壓，主辦方直到最後一刻才將「台灣」（TAIWAN）列入參與者名單中。（擷取自陳至潔臉書）

第2屆「馬尼拉南海對話」落幕，與會的政大學者陳至潔今天受訪表示，中國在報名階段就施壓主辦方將「台灣」從表單選項移除，會議期間則以中國學者拒絕演講以抵制台灣團隊，他向中國學者傳達「阻止別人討論台灣會有反效果」。

第二屆「馬尼拉南海對話」5日至7日舉辦，台灣團隊首次出席。與會的政治大學國際關係研究中心副主任陳至潔日前於臉書發文揭露，「某國」專家公開指不應在國際場合討論台灣議題，因為「台灣是他們的一部分」，純屬內政問題。

陳至潔晚間接受中央社採訪時，說明發文指的就是中國代表團，並轉述主辦方指在報名階段就受到中國駐菲大使館的壓力，中方質疑主辦方網路表單上列有「台灣」的國家選項，當時主辦方以「網頁已不能更改」的技術性理由回應。

陳至潔回顧，台灣團隊5日抵達馬尼拉仍不知道到底能不能參加，到了開幕晚宴現場看到台灣團隊的5名學者單獨列出，名牌也寫上Taiwan以及完整職銜，才確定主辦方給台灣團隊與他國同等待遇。

陳至潔特別提到，出席學者資料、「台灣」的名稱直到晚宴開始前1分鐘才放上活動官網，主辦方希望最大程度降低中方干涉的機會。

關於中國施壓手段，陳至潔指出，中國駐菲大使館以及中國學者施壓主辦方將台灣參與者、「台灣」名稱撤下官網，否則就要抵制活動、不上台演說，因此台灣團隊的資料被撤下活動官網大約2小時，同樣事件重複發生。

被問及中方稱台灣不應討論南海問題，各國代表反應為何？陳至潔說，台灣團隊並無鼓譟他國代表支持台灣，而是「你越不要各國代表講，他們就越要講」，很多專家、學者都認為台灣很重要，各場次講者簡報也提到台灣相關案例、議題，這當然讓中國代表受不了，必須陳述政府立場。

陳至潔強調，讓台灣議題在南海議題自然呈現不僅是健康的，也對菲律賓等東南亞國家有所助益。他向中方代表表達「阻止別人討論台灣會有反效果」，台灣是南海對話的成員之一，不讓台灣發聲、有代表，並不正常。

