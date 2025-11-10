蕭美琴遭抹黑80億歐元換演講 外交部今天報案了

外交部今日已行文內政部警政署與法務部調查局報案，並與警政及資安單位合作追查假消息來源。（資料照）

副總統蕭美琴7日應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）布魯塞爾年會，創下外交突破，卻有網友造謠是台灣捐贈80億歐元交換演講。對此，外交部表示，已於今（10）日行文內政部警政署與法務部調查局報案，並與警政及資安單位合作追查來源。

外交部嚴正澄清，此為刻意製造、蓄意擴散的假訊息，內容完全子虛烏有，針對刻意散播謠言的行為，將會持續蒐證提供警政機關偵辦，追究相關法律責任。

外交部指出，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）、總統府及外交部都已在第一時間公開澄清相關言論，呼籲外界切勿再刻意引用、轉傳或散布未經查證的訊息，以免誤導輿論、傷害國家形象，也請國人提高警覺，共同守護台灣的資訊安全與民主價值。

外交部強調，台灣的外交處境向來艱困，但第一線同仁長期以專業與努力，持續在國際舞台上爭取支持、拓展外交空間，成果得來不易，呼籲社會各界多給予肯定與支持，團結維護我國的外交成果。

