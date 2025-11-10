南投信義鄉長全志堅、鄉代會主席李國源涉貪 法庭上撕破臉

國民黨南投縣信義鄉長全志堅。（資料照）

國民黨南投縣信義鄉長全志堅（50歲）、鄉代會主席李國源（52歲）辦理去年「403地震民生灌溉蓄水池損壞」工程時，向陳姓廠商索取1成、93萬元的回扣，兩人都依貪汙罪起訴，兩人並認罪交保。台中地院今天下午開庭，全志堅的辯護人強調，全不敢舉報李是因為擔心鄉公所和鄉代會對立影響預算，並要求勘驗今年7月的李國源質詢錄影檔，呈現李的問政風格；不過李國源的辯護人則認為勘驗該問政錄影與案情無涉，兩人形同撕破臉，是否進行勘驗合議庭將另行決定。

全案由台中地檢署檢察官黃鈺雯指揮廉政署等單位發動3波搜索，台中地檢署起訴指出，去年4月3日大地震後，信義鄉公所、鄉代會接獲鄉民陳情反應蓄水池爆裂災損，鄉長全志堅決定採限制性招標方式辦理「403地震民生灌溉蓄水池損壞」工程，與鄉代會主席李國源協議，由李主導通過追加預算案，全志堅則運用其職權圈選特定廠商參與比價，向有配合意願的廠商收取標案金額1成的回扣。

隨後覓得有配合意願的陳姓、黃姓、鄧姓廠商，以4家公司名義投標，但早已說好不進行價格競爭，並願共同負擔給付全、李等人的回扣、賄賂款。經全志堅圈選特定廠商參與議價，排擠其他廠商公平競爭後，由陳姓廠商（64歲）以929萬9800元得標，並依約交付1成約93萬回扣，其中全男分配45萬、李男分配45萬，3萬分配給廖姓技士。

台中地檢署獲報，去年6月起發動3波搜索，陸續聲請羈押李國源、全志堅和3廠商獲准，全案今年3月偵結起訴，全、李兩人認罪並已交保。

台中地院今天召開準備程序庭，全志堅的辯護人表示，全為了府會和諧，不希望鄉公所和鄉代會對立卡住預算，所以才沒有舉報李國源涉貪，並希望勘驗今年7月鄉代會的廚餘說明會錄影檔，就可以知道李國源的問政風格相當強勢。

不過李國源的辯護人王捷拓律師認為，勘驗此部分與案情無涉，且僅以片斷的錄影檔，擔心有過度評價的問題，全、李雙方形同當庭撕破臉；蒞庭檢察官也認為，此部分與案情無關，浪費司法資源，審判長表示，是否進行勘驗合議庭將另行決定後通知。

